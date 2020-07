Gelato: consumi in calo del 20% a causa dell’assenza dei turisti

Drastico calo del consumo di gelato in Italia: si registra un -20%. Nonostante il caldo e l’estate siano finalmente arrivati, a causa dell’assenza di turisti collegata all’epidemia da Coronavirus, in Italia si mangiano molti meno gelati.

E’ la stessa Coldiretti a lanciare l’allarme. Solitamente, in periodi normali, la domanda di gelato artigianale genera un fatturato anno di 4,2 miliardi di euro. Tuttavia a causa del maltempo (e dei relativi danni all’agricoltura) e dell’assenza di 10 milioni di turisti (sia italiani che stranieri) per via della pandemia da Covid-19, ecco che la situazione sta mettendo in crisi anche il settore del gelato.

La situazione è particolarmente grave se si pensa che nelle 39mila gelaterie presenti sul suolo italiano, lavorano circa 74mila lavoratori. Come materie prime, invece, vengono usati solitamente:

220 milioni di litri di latte

64 milioni di chili di zucchero

21 milioni di chili di frutta

29 milioni di chili di altri prodotti

Il che vuol dire che se si vendono meno gelati perché ci sono meno turisti, non solo a soffrirne sono le gelaterie e relativi dipendenti, ma anche tutti i fornitori e relativo indotto. Considerando poi che l’Italia è leader mondiale nella produzione di gelato artigianale, sia per quanto riguarda il numero di punti vendita che per quanto concerne il fatturato, la situazione appare decisamente seria.