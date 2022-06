Scozia: un locale propone il fish and chips più costoso di sempre

di Luca Venturino 17 Giugno 2022

Un chippy (un negozio in cui si vende l’iconico fish and chips d’oltremanica, per intenderci) di Glasgow, in Scozia, ha deciso di offrire ai suoi clienti la possibilità di acquistare il fish and chips più costoso di sempre – disponibile di fatto alla modica cifra di ottanta sterline. Per carità, vero che il merluzzo costa caro, ma non vi sembra un po’ troppo? Il motivo del prezzo, infatti, è da ricercarsi in un ingrediente aggiuntivo e decisamente fuori dalla tradizione inglese – una lamina in oro commestibile da 24 carati.

Ora, difficile stabilire se si tratti di un confuso omaggio al nostro Salt Bae e alla sua bistecca dorata o una malcelata presa per i fondelli: fatto sta che il fish and chips and gold è stato rivelato dal negozio in questione via social proprio dopo una campagna che prometteva ai clienti l’introduzione sul menu di un “pasto lussuoso”. Nello specifico, il nuovo piatto offre esce in pastella, salsiccia, patatine, cipolle sottaceto e limoni – tutto accuratamente ricoperto di oro commestibile. Non è tutto un luccicare, però (o almeno, così pare): il social media team di Enzo’s (nome del negozio in questione) ci assicura che il cibo è tanto buono quanto “shiny”. “”Chi può dire di no a un pasto lussuoso?!” si legge nella didascalia. “Non io!! Ho un debole per le patatine fritte e per non parlare del pesce tenero e morbido!”