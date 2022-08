Gelato Lemon Stecchi con bastoncino alla liquirizia di Decò: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 1 Agosto 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Cocktail Mai Tai di Nio Cocktails: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del gelato Lemon Stecchi con bastoncino alla liquirizia di Decò a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 luglio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 28 luglio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è 6 Lemon Stecchi con bastoncino alla liquirizia, il marchio del prodotto è Decò e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Decò Italia S.c.a.r.l. Sull’avviso di richiamo non viene indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Eskigel S.r.l., con sede dello stabilimento in via Vanzetti 11 a Terni.

I numeri dei lotti di produzione coinvolto nel richiamo sono:

LTE 2186

LTE 2192

LTE 2193

LTE 2200

LTE 2201

La data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella di maggio 2024, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 480 grammi (6×80 grammi)-

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè un’etichetta non conforme: su di essa, infatti, viene indicata la dicitura errata “Senza glutine”, mentre il prodotto include un ingrediente che contiene glutine, più precisamente la farina di frumento.

Nelle avvertenze si raccomanda alle persone allergiche o intolleranti al glutine di non consumare i numeri di lotto sopra indicati e di restituirli presso il punto vendita di acquista. Viene anche specificato che il prodotto in questione non presenta nessun rischio per i consumatori che non sono allergici o intolleranti al glutine.