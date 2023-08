Genova Beer Festival 2023, tutto pronto per la settima edizione della festa della birra artigianale

Sta per tornare la settima edizione del Genova Beer Festival 2023: tutto è ormai pronto per la festa della birra artigianale

di Manuela Chimera 8 Agosto 2023

Non prendete appuntamenti da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023: torna la nuova edizione del Genova Beer Festival 2023. Siamo ormai giunti alla settima edizione di questa manifestazione dedicata alla birra artigianale organizzata da Papille Clandestine. E questa nuova edizione promette più birre artigianali, più stand gastronomici, più laboratori e più incontri.

Cosa ci aspetta al Genova Beer Festival 2023?

Come di consueto, anche questa nuova edizione del Genova Beer Festival 2023 si terrà a Villa Bombrini di Genova Cornigliano, in via Muratori 5. La kermesse si terrà sia all’aperto, negli spazi all’aperto del parco, sia al piano terra della villa del Settecento.

Qui troverete le migliori birre artigianali italiane, ma non solo: vi attendono anche diverse specialità gastronomiche liguri, specialità gastronomiche non liguri e tantissimi incontri e laboratori. Non mancheranno, poi, le degustazioni. Tornano anche due appuntamenti molto amati:

il contest dedicato agli homebrewers

i laboratori di degustazione e conoscenza della birra

In aggiunta, sarà possibile anche visitare l’interno di Villa Bombrini insieme a una guida esperta.

Il Genova Beer Festival è stato organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Papille Clandestine: lo scopo è quello di raccogliere fondi per le attività che vengono poi organizzate durante il corso dell’anno. Inoltre il festival viene realizzato grazie al supporto dei volontari dell’Associazione.

Al momento, tutto quello che sappiamo sono le date ufficiali, cioè venerdì 29 settembre, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023. Inoltre sappiamo già che ad attenderci ci saranno più stand di birra e gastronomici rispetto alle passate edizioni, comprensivi sia di specialità liguri che di altre regioni. Inoltre non mancheranno incontri, laboratori ed eventi a tema, incluse le attese e immancabili degustazioni.

Per quanto riguarda, invece, informazioni relative ai nomi dei birrifici che parteciperanno alla manifestazione con i loro stand, le specialità food e anche i temi degli incontri e dei laboratori, ecco che verranno resi noti solamente nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che, nella passata edizione, tenutasi sempre a fine settembre e inizio ottobre, l’ingresso era a donazione minima di 8 euro (non sappiamo ancora se quest’anno le cifre e le modalità di ingresso saranno le medesime). Nel prezzo della donazione, però, era incluso anche il bicchiere ufficiale dell’evento, la tracolla, la guida e la partecipazione alle varie attività.

L’anno scorso erano presenti sedici birrifici con ben 135 etichette, ma quest’anno si sa già che ci saranno più stand. Per quanto riguardava l‘offerta food, invece, tutto era stato studiato in modo da abbinarsi bene con le bevande a base di malto e luppolo. Accanto a specialità liguri come le trofie al pesto, per esempio, figuravano anche specialità a base di maiale, panini con i salumi e il fritto di mare.