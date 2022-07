Genova è invasa dai cinghiali: la Regione approva la costruzione di nuove recinzioni

di Luca Venturino 25 Luglio 2022

I branchi di cinghiali si stanno facendo sempre più cittadini: spinti dalla siccità, infatti, le popolazioni selvatiche abbandonano i boschi attraversando i corsi d’acqua (o ciò che ne rimane) e invadono i centri urbani alla ricerca di che nutrirsi e abbeverarsi – e Genova non ne è eccezione. L’inurbamento di queste specie, tuttavia, è un fenomeno che va contrastato: si tratta dopotutto di animali potenzialmente pericolosi per la l’incolumità dei cittadini, e di conseguenza i loro spostamenti vanno in qualche modo limitati o impediti. A tal proposito, la Regione Liguria ha dato il via libera a una serie di interventi per l’installazione di nuove recinzioni.

“Nuove” non lo scriviamo certo a caso: la stessa regione si sta trovando, da qualche mese a questa parte, a fare i conti con la peste suina africana, e di fatto l’installazione di alcune recinzioni atte a limitare gli spostamenti dei cinghiali fu proprio una delle numerose misure adottate per contrastare l’imperversare del morbo. Importante notare, per di più, che la Regione Liguria ha inoltre stanziato 25 mila euro a favore di Alisa in modo che gli interventi più urgenti vengano attuati il più preso possibile.

“L’obiettivo delle azioni previste è di realizzare nuovi interventi di contenimento dei cinghiali che non possono più essere rinviati” ha commentato a tal proposito l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana “per garantire la sicurezza dei cittadini e per mitigare l’eccessiva presenza degli ungulati”.