Germogli di bamboo Lien Ying: richiamo per rischio fisico

di Manuela 9 Agosto 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo all’Hamburger di vitello di Casa Vercelli: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Germogli di bamboo Lien Ying a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 9 agosto 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’8 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Germogli di bamboo Lien Ying g. 330, mentre il marchio del prodotto è il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Lien Ying. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è G.M. Grandi Marche srl, mentre il nome del produttore è Rila Feinkost Importe GMBH & Co, con sede dello stabilimento in Hinterm Teich 5 a Stemwede Levern, in Germania.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L0505920210918, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 settembre 2024 unità di vendita rappresentata dalla confezione da 330 grammi di peso netto (peso sgocciolato 175 grammi).

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di un corpo estraneo di vetro all’interno del prodotto. Va specificato che si tratta di un richiamo preventivo. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questone e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.