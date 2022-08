Hamburger di vitello di Casa Vercelli: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 8 Agosto 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo all’Acqua Minerale Naturale Oligominerale di Fonte Valle Reale: è stato ritirato dal commercio un lotto dell’Hamburger di vitello di Casa Vercelli a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’8 agosto 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 5 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è VCV Hamburger di Vitello 200 gr, mentre il marchio del prodotto è Vitello Casa Vercelli e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 235 M CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Vercelli spa, con sede dello stabilimento in S.S Vercelli – Biella 230 a Formigliana (VC).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 1304741, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 agosto 2022 e unità di vendita rappresentata dai 20 cartoni con 116 pezzi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: a seguito di campionamento analitico effettuato dal cliente, ecco che è stata riscontrata la presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto deve essere isolato e restituito all’azienda produttrice. Va da sé che se avete già in casa il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione, non vada assolutamente consumato.