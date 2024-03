Giancarlo Perbellini è stato premiato a “Cuoco dell’anno” a Identità Golose Milano

Un anno che si conclude con un trasloco importante, definito dallo stesso chef scaligero come “il momento più maturo” della sua carriera, e un anno che si apre con un prestigioso approdo nelle terre al di là della Manica e che continua con il premio di “Cuoco dell’anno 2024”. Giancarlo Perbellini esce dalla diciannovesima edizione di Identità Golose Milano, storico congresso internazionale di cucina d’autore, con la conferma – caso mai ce ne fosse bisogno – di stare costruendo qualcosa di buono.

E permetteteci il gioco di parole – costruire del “buono” che naturalmente si riferisce alla sua cucina, certo; ma che come brevemente accennato in apertura di articolo potremmo anche intendere in ambito più prettamente imprenditoriale. Chef Perbellini, non a caso, pronuncia proprio quel verbo – “costruire”, per l’appunto – nel ricevere il premio come “Cuoco dell’anno“: “Condivido questo premio con tutti i ragazzi che sono passati da me” ha spiegato. “Tutto quello che abbiamo costruito fino ad ora lo abbiamo fatto insieme”.

Giancarlo Perbellini a Identità Golose: i dettagli del congresso e della premiazione

Identità Golose, come vi abbiamo anticipato nelle righe precedenti, è arrivato alla sua diciannovesima edizione: il tema di quest’anno è stato “Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi” – un chiaro invito al cambiare le regole, a mischiare le carte in tavola, a cercarne (e perché no, a inventarne) di nuovo, a ipotizzare scenari diversi che possano bucare il velo della prima intuizione, a scartare a un lato del cammino per vedere se scaturiscono fattori positivi.

Ad annunciare il riconoscimento come “Cuoco dell’anno” a Giancarlo Perbellini è stato lo stesso ideatore e patron di Identità Golose, Paolo Marchi, insieme a Cinzia Benzi: “Noi di Identità Golose per primi siamo alla costante ricerca di nuovi talenti” ha spiegato “però è altrettanto importante premiare chi ha fermato il tempo e sa rinnovarsi e crescere oltre trent’anni dopo aver debuttato in cucina”.

Non sono mancate le parole per evidenziare la sopracitata vocazione imprenditoriale di Giancarlo Perbellini: “Casa Perbellini – 12 Apostoli non è solo il nome del tuo ristorante, ma anche il numero dei ristoranti che tu hai” ha scherzato Marchi, prima di consegnare allo chef veronese il premio.

“Sì, ci siamo quasi” ha risposto Perbellini alla battuta di Marchi. “Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto insieme ai nostri dipendenti che sono diventati prima cuochi e poi imprenditori e che hanno portato avanti e contribuito alla crescita del nostro gruppo. Devo ringraziare loro”.