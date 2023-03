Giappone, spesa alle poste: gli uffici postali mettono in vendita prodotti alimetnari

Andare in posta per spedire una raccomandata e approfittarne per fare la spesa: in Giappone gli uffici postali si improvvisano supermercati.

di Luca Venturino 13 Marzo 2023

Passare alle poste per ritirare la pensione e, già che ci siamo, fare anche un po’ di spesa – il sogno di ogni pensionato, si direbbe. Stereotipi più o meno provati a parte, quanto appena descritto è di fatto già diventato realtà in alcuni uffici postali del Giappone, soprattutto quelli che punteggiano le aree rurali del Paese del Sol Levante. Insomma, frutta, verdura e affettati (ma anche detersivi e altri prodotti di uso quotidiano) a fianco dello sportello per le raccomandate; proprio come un piccolo supermercato incastonato in uno spazio del tutto insolito – quello delle poste, per l’appunto.

Spedire una raccomandata e uscire dalle poste con la busta della spesa

Come brevemente accennato qualche riga fa l’iniziativa ha preso piede soprattutto (e quasi esclusivamente, a onore del vero) negli uffici postali situati nelle campagne: si tratta, fondamentalmente, di spazi commerciali non presidiati situati all’interno stesso delle poste. In apertura di articolo abbiamo scherzato appoggiandoci sullo stereotipo del pensionato, ma a dirla tutta il progetto è stato pensato proprio per venire incontro alle esigenze della popolazione più anziana, che potrebbe trovarsi in difficoltà a percorrere lunghe distanti per fare la spesa (soprattutto nelle aree rurali, per l’appunto).

Insomma, l’iniziativa è lodevole, ma dati alla mano le poste/supermercati rimangono ancora una “specie ” piuttosto rara: secondo il Japan Times appena 3 mila degli uffici postali distribuiti sul territorio nazionale del Giappone offrono al proprio interno cibo, prodotti di uso quotidiano e altri articoli utili per la cura della casa o della persona; ma l’implementazione di una misura di questo tipo si è già rivelata determinante per gli anziani che vivono in piccoli centri abitati dove supermercati e negozi di elettrodomestici chiudono uno dopo l’altro o si trovano a grandi distanze.

Il funzionamento del sistema è piuttosto semplice: gli uffici postali devono rivolgersi a Japan Post in modo tale da ottenere gli scaffali, e i negozi locali possono fornire i prodotti, organizzare gli espositori e naturalmente riscuotere i pagamenti. I venditori sono chiamati a pagare un canone mensile di 4.400 yen (equivalenti a circa 30 euro) per affittare lo spazio.

Chiaro, non aspettatevi centri commerciali: nella cittadina di Misato, ad esempio, l’ufficio postale ha stretto una collaborazione con un rivenditore di prodotti agricoli locali e messo in vendita un totale di 25 articoli, dai dolciumi ai detersivi. È bene notare, infine, che il progetto potrebbe fungere da pioniere per implementare all’interno degli uffici postali – strutture naturalmente ben più resistenti alla chiusura a cui invece potrebbe andare incontro un normale supermercato – anche i servizi amministrativi del governo, come il rilascio di certificati e documenti.