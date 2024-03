Giorgia Meloni visita la bakery di Vincenzo Tiri

Vincenzo Tiri offre la colomba a Giorgia Meloni, che si dichiara un'estimatrice dei suoi dolci mentre è in visita alla Tiri Bakery (per uno strappo al rigore quaresimale).

Tra tutti i sostenitori che ha Vincenzo Tiri, in qualità di uno dei pasticcieri e lievitisti più famoso e amato d’Italia, sicuramente non si aspettava di avere anche Giorgia Meloni come fan. Come lo sappiamo? Perché lo ha comunicato lui stesso tramite un accorato post su Instagram, con la Presidente del Consiglio in visita alla Tiri Bakery a Potenza.

Non una visita fugace ma una pausa piena di dolcezza, che ha compreso la degustazione di colomba pasquale e le fotografie di rito. Oltre che complimenti su complimenti. Ora sappiamo che Giorgia Meloni è una vera e propria estimatrice dei dolci made by Vincenzo Tiri, di cui evidentemente segue la carriera.

Giorgia Meloni e la colomba di Tiri (nonostante la Quaresima)

Un Vincenzo Tiri entusiasta, con un sorriso luminosissimo. Come biasimarlo? Dopotutto si trova di fronte a Giorgia Meloni che, a favore di telecamere, gli dice in maniera confidenziale “continuate a vincere premi su premi, non vi accontentate mai“. Chissà, magari la Presidente è una lettrice delle nostre classifiche sui panettoni artigianali, in cui il pasticciere è uno storico vincitore. Un momento di pausa dopo gli impegni lavorativi istituzionali – era a Potenza per la firma dei patti di coesione tra Governo e Basilicata – e dove non trascorrerlo se non alla Tiri Bakery & Caffè?

E faremo finta di non accorgerci dello sgarro in quaresima, cara Giorgia: ti sei tanto impegnata anche oltre ai doveri aurei rinunciando persino agli alcolici, e poi cedi a un soffio dal traguardo. Ma sei umana, e tranquilla che la colomba di Tiri vale comunque un pass per la santità.

Vincenzo Tiri felice come una Pasqua

Vincenzo Tiri ha condiviso un carosello sulle proprie pagine Instagram, composto da scatti insieme a Giorgia Meloni e persino da un breve video informale. Alle loro spalle, la vetrina ricca di prelibatezze della Tiri Bakery & Caffè (puntualmente recensita da Dissapore). Ecco le parole del pasticciere, che nel 2023 ha inaugurato La Panettoneria (sempre a Potenza).

“Mai avrei pensato nella mia vita che un giorno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si presentasse con queste parole nella mia pasticceria Tiri Bakery. È stato davvero emozionante raccontarle il mio sogno da ragazzino di portare il Panettone in Basilicata, le mille sfide che abbiamo dovuto superare e la nostra storia di famiglia che dura ormai da settant’anni”. Continua: “Ieri è stata una serata indimenticabile, abbiamo degustato la Colomba insieme, e il Presidente mi ha anche confidato di essere da anni un’estimatrice dei nostri dolci lievitati“.