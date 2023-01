Giorgio Locatelli sbaglia data di MasterChef

Giorgio Locatelli uno di noi: in un post su Instagram ha sbagliato la data di messa in onda della prossima puntata di MasterChef Italia, salvo poi correggersi.

di Manuela Chimera 11 Gennaio 2023

È proprio il caso di dirlo: Giorgio Locatelli uno di noi! In questa settimana un po’ strana post vacanze natalizie, in tanti facciamo fatica a ricordarci in che giorno siamo e che data è oggi. Anche lo chef deve essere rimasto un po’ perturbato cronologicamente parlando in quanto in un post su Instagram annunciava per stasera, mercoledì, la nuova puntata di MasterChef. Peccato solo che, come gli è stato fatto notare anche ironicamente nei Commenti, MasterChef sia domani sera, giovedì. E prontamente lo chef, dopo aver sbagliato la data di MasterChef, si è corretto.

Giorgio Locatelli e le date di MasterChef

Anche se è vero che la parola d’ordine di questa edizione di MasterChef è “imprevedibilità”, questo non vuol dire che anche la messa in onda possa essere così imprevedibile. Per la serie “alle date piace cambiare”, ecco che il giudice di MasterChef ha voluto postare una foto nella quale sguazza nel mare di Tropea (la Prova in esterna di domani sera si terrà proprio nella patria dell’omonima cipolla) insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Nella prima versione della didascalia del post, Locatelli aveva scritto “Tonight 21.15 bring your swimming trunks @masterchef on sky and now”. Anche se la nostra padronanza dell’inglese vira più verso un livello Cannavacciuolo che verso un livello Locatelli, ecco che, inequivocabilmente, quel “tonight” vuol dire stasera. Traducendo la frase diventa “Stasera alle ore 21.15 porta il tuo costume da bagno @masterchef su sky e now”.

Solo che stasera è mercoledì e non giovedì, giornata di messa in onda di MasterChef. Qualcuno deve aver fatto notare l’errore allo chef dalla chioma brizzolata perché subito si è corretto scrivendo “Tomorrow 21.15 bring your swimming trunks @masterchef on sky and now”. Ok, qui ci siamo, “tomorrow” vuol dire domani, giovedì dunque.

La cosa carina sono stati i commenti ironici che hanno sottolineato la svista dello chef. In molti hanno dichiarato di aver sperato in una puntata anticipata e di essere rimasti delusi quando hanno scoperto che era solo un errore. Lo stesso account di MasterChef Italia ha scritto un “Costumi presi a domani Chef”, ricordandogli che oggi era mercoledì e non giovedì.

Qualcuno ha parlato di un possibile residuo di hangover da Capodanno, mentre qualcuno ha ipotizzato che i tre chef fossero a mollo alle Bahamas e che c’entrasse qualcosa il fuso orario. Qualcun altro, invece, ha risposto come avrebbe fatto il giudice a MasterChef “È mercoledì, come on!”.

Ecco alcuni dei commenti più divertenti del post:

“Chef, mi sa che è ancora in hangover da Capodanno”

“Amo magari, e invece ci tocca aspettare domani”

“Gio è mercoledì”

“Chef, non mi sballare i giorni che già non mi ricordo una mazza, se mi fai pure credere che oggi è giovedì sto fresca!”

“Maybe Tommorrow”

“Chef alle Bahamas c’è il fuso mesa”

“It ‘s not thursday !!!”

“È mercoledì, come oooooon!!”

“bello fra è domani”

“Pressure test per lo chef!! Come oooon”

“pensavo che in Inghilterra ci fosse il fuso orario non il fusogiorno”

Se volete leggerli tutti, li trovate qui su Instagram: