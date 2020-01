Giornata Mondiale della Pizza: le pizzerie preferite dagli utenti di TheFork nelle principali città italiane

In vista della Giornata Mondiale della Pizza 2020 che si terrà domani (senza dimenticare il National Pizza Day del 9 febbraio), TheFork svela i dati relativi alle pizzerie preferite dagli utenti nelle principali città italiane. Non sarà una sorpresa per nessuno sapere che gli italiani amano la pizza e le pizzerie, considerando anche la pizza è il piatto simbolo dell’Italia in tutto il mondo.

Secondo TheFork, nel 2019, rispetto all’anno precedente, si è registrato un +31% di preferenze per le pizzerie. In effetti, l’11% del totale degli indirizzi partner di TheFork è rappresentato proprio da pizzerie, mentre il 20% dei ristoranti offre la pizza nel menu. Secondo lo studio Italiani al ristorante, condotto da TheFork e BVA Doxa, la pizzeria è la prima scelta per più del 60% degli under 55. Inoltre è anche il locale dove gli italiani preferiscono festeggiare i compleanni.

Per quanto riguarda le città, il maggior numero di pizzerie prenotabili online tramite TheFork si trovano a:

Roma: 239

Milano: 197

Napoli: 110

Ma è a Milano che si mangiano più pizze: il 20% delle prenotazioni in ristoranti della città riguardano le pizzerie. Tuttavia lo sappiamo che quello che volete sapere è quali siano le pizzerie più amate dagli utenti di TheFork nelle diverse città italiane, eccole qui: