Ferrero lancia le nuove Tavolette Raffaello

di Manuela Chimera 4 Marzo 2023

Dalla Ferrero arriva una novità (più o meno): la sezione tavolette di cioccolato, quella inaugurata a settembre 2021, si arricchisce adesso con una nuova variante, la Tavoletta Raffaello. Che in pratica sono le classiche praline, ma in versione rettangolare.

Ferrero: come sono le nuove Tavolette Raffaello?

Finora la linea delle tavolette di cioccolata di Ferrero era composta dall’Original (con nocciola avellana), White (come prima, ma con cioccolato bianco) e Dark 55% (con noicciola avellana e cioccolato fondente). Adesso, però, arriva anche la Tavoletta Raffaello, con cocco e mandorla.

Andando a sbirciare sul sito ufficiale, questi sono gli ingredienti delle nuove Tavolette Raffaello di Ferrero:

zucchero

burro di cacao

latte scremato in polvere

cocco essiccato 10,5%

olio di palma

siero di latte in polvere

mandorle 3%

latte di cocco in polvere (contiene latte) 2%

burro anidro

emulsionanti: lecitina di soia

Sul totale è presente il 20% di cacao. Inoltre le tavolette possono contenere:

nocciole

noci

noci di acagiù

noci Pecan

noci del Brasile

pistacchi

noci Macadamia

Se siete interessati alla tabella nutrizionale, in 100 grammi abbiamo:

energia: 599 kcal

grassi: 41,8 grammi (di cui acidi grassi saturi 27,9 grammi)

carboidrati: 46,5 grammi (di cui zuccheri 46,3 grammi)

proteine: 8,1 grammi

sale: 0,325 grammi

Andando a considerare, invece, la tabella nutrizionale per porzione da 18 grammi abbiamo:

energia: 108 kcal

grassi: 7,5 grammi (di cui acidi grassi saturi 5 grammi)

carboidrati: 8,4 grammi (di cui zuccheri 8,3 grammi)

proteine: 1,5 grammi

sale: 0,059 grammi

Se invece consideriamo la percentuale di assunzione di riferimento per un adulto medio, considerando circa 2.000 kcal di fabbisogno al giorno, ecco che 18 grammi di Raffaello corrispondono a un quantitativo giornaliero di:

energia: 5 kcal

grassi: 11 grammi (di cui acidi grassi saturi 25 grammi)

carboidrati: 3 grammi (di cui zuccheri 9 grammi)

proteine: 3 grammi

sale: 1 grammi

Le nuove tavolette sono la versione rettangolare delle praline Raffaello: contengono comunque pezzettini di mandorla croccante, scaglie di cocco e un ripieno cremoso, il tutto avvolto nel cioccolato bianco. Esattamente come le Tavolette Ferrero Rocher, anche le Tavolette Raffaello hanno una cupola sopra il quadrotto, in modo da richiamare alla memoria la classica forma sferica della specialità originale.

Ferrero fa poi sapere che queste tavolette saranno in vendita tutto l’anno. Per quanto riguarda il prezzo, Ferrero fa sapere che quello consigliato al pubblico è di 1,99 euro a tavoletta.

Chissà se anche in questo caso si scatenerà la stessa corsa agli acquisti del gelato Ferrero o dei Nutella Biscuits? In fin dei conti non mi pare che ci sia stato tutto questo accaparramento per i Kinder Cornetti al cioccolato o per i Nutella Muffin, quindi magari la frenesia da nuovi prodotti, non essendo più in piena pandemia, magari si è anche un po’ attenuata.