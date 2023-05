Giuseppe Cruciani va al ristorante e mangia carne di orso, ma i fan non gradiscono

Ha suscitato un vespaio di polemiche il video su Instagram dove Giuseppe Cruciani va al ristorante per mangiare la carne di orso. I fan non hanno per niente gradito

di Manuela Chimera 29 Maggio 2023

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico de La Zanzara, ha scatenato non poche polemiche quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video dove mangia la carne di orso in un ristorante. Inutile dire che follower, fan e utenti vari e occasionali si sono indignati come da protocollo.

Giuseppe Cruciani e la carne d’orso

Proprio in un momento come questo dove è ancora più che attiva la questione degli orsi del Trentino (ancora non si sa quale sarà il loro destino, anche se per il momento il Tar ne ha bloccato l’abbattimento), ecco che Giuseppe Cruciani, con probabile intento provocatorio, ha postato su Instagram un video dove lo si vede andare al ristorante e gustare della carne d’orso.

Nel video lo si vede assaggiare un piatto di spezzatino d’orso in un ristorante del Friuli Venezia Giulia. Nella didascalia il giornalista spiega che “ama gli animali da vivi e anche nel piatto”. Per questo motivo ha voluto sperimentare la carne di orso, che ha definito come “morbida, tenera, gustosa: voto 10”.

Tuttavia poi mette le mani avanti e chiede a tutti di non agitarsi: tale prodotto è stato acquistato in Slovenia, un “paese civile, certificato e poi consumato in Friuli”. Tutto regolare, insomma. Cruciani ha poi concluso dicendo “Via la libertà”.

Dalle sue parole si capisce perfettamente che il conduttore, postando questo video, sapeva che avrebbe sollevato un vespaio. E così è stato. Mentre Valerio Lundini augura “Buon appetito Giuseppe”, con gli utenti che gli hanno chiesto “quanti ticket restaurant ci vogliono per una scodella d’orso?” e “Valerio quanti ettolitri d’acqua posso togliere e così quanti ettari posso desertificare per avere un prosciutto di orso?”, ecco che Daniela Martani scrive “Tu sei pazzo”.

Dal canto suo, invece, Marina La Rosa gli ha fatto notare che “I provocatori mi sono sempre piaciuti. E tu l’hai fatto solo per questo, per provocare. Tuttavia sei abbastanza intelligente per capire che non è il luogo in cui la si produce né quello in cui poi la si consuma, mangiare un orso è abominevole. Ovunque tu sia cazzo. Ah.. in Cina è ‘regolare’ anche la carne di scimmia. Potresti fartela arrivare e consumarla a casa tua. Non si sa mai cercassi uno spunto per il tuo prossimo video”.

Tralasciando i commenti di altri utenti indignati che sostengono che “il colore dei tuoi denti parla da solo sulla persona che sei” e i soliti commenti da annuncio aereoporto di “Smetto di seguirti”, qualcuno con un volo pindarico di fantasia è riuscito anche a infilarci come al solito la questione del reddito di cittadinanza, “io mangerei quelli che prendono il reddito di cittadinanza, dato che non fanno un ca**o, sai che carne tenere che viene fuori”.

Questo il video dove Giuseppe Cruciani mangia la carne d’orso: