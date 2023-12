Gli Inglesi tremano: niente alcol durante Euro 2024?

Si prospetta un periodo calcistico duro per gli inglesi. Non tanto per gli abbinamenti, ma quanto per il fatto che nei prossimi Euro 2024 la Germania potrebbe vietare il consumo di alcolici sia dentro che fuori gli stadi dove si disputeranno le partite. Cosa che starà gettando i tifosi inglesi nella più pura disperazione. Che il Qatar abbia fattto da apripista? Vi ricordate cosa è successo, vero, durante gli scorsi Mondiali? Con il Qaatr che aveva proibito gli alcolici e i tifosi che andavano in giro disperati alla ricerca di una pinta di birra.

Euro 2024 senza alcolici?

Ad avvertire i tifosi inglesi pare che sia stata la polizia tedesca, la quale li ha avvisati del fatto che durante la partita di apertura di Euro 2024 potrebbe essere impedito loro di bere sia dentro che fuori lo stadio. Ma non finisce qui: Peter Both, il capo della polizia tedesca (che sarà in servizio durante la partita Inghulterra-Serbia che si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen), ha anche anticipato che, se fosse necessario, verranno anche usati gli idranti.

Both ha poi spiegato al Mirror, riferendosi a Bitburger, lo sponsor ufficiale di birra dell’evento, che stava valutando, insieme al team che si occuperà della sicurezza, la possibilità di vietare il consumo di alcol dello stadio e che non intende far mistero della cosa.

Cosa che ha decisamente spiazzato i tifosi inglesi: la Premier League del Regno Unito non è avvezza a tali divieti, mentre per i tifosi tedeschi è la norma. La stessa Bundesliga a volte ha vietato il consumo di alcol in eventi calcistici che potrebbero essere ad alto rischio.

Pare che questo team che si sta occupando della sicurezza stia anche valutando fino a che punto possano vietare l’alcol nei luoghi pubblici durantte la partita, in quanto sarebbero intenzionati a vietarne il consumo in aree alquanto vaste.

Prima di decidere, però dovranno parlare con la polizia britannica e i vertici della FA. Both ha poi specificato che i tifosi che si presenteranno senza biglietto a Gelsenkirchen saranno trattati in maniera “pacifica” dagli agenti di polizia, ma ha altresì sottolineato che se dovesse accadere qualcosa o se qualcuno partecipasse con l’intenzione di causare disordini ecco che non esiteranno a intervenire.

Both ha poi spiegato anche che uno dei maggiori problemi riscontrati è che non hanno a disposizione le stesse “infrastrutture di pub” di altre città, motivo per cui stanno pensando di utilizzare una pista come spazio allestito per i tifosi.

Non sarebbe certo la prima volta che la polizia tedesca interviene in tal senso. Correva l’anno 2006 e la polizia decise di vietare l’accesso a 129 tifosi inglesi durante i quarti di finale di Inghilterra-Portogallo a Gelsenkirchen in quanto erano sorti dei problemi di sicurezza, cosa che portò poi all’arresto di 500 tifosi a Stoccarda durante il fine settimana prima della partita.

E tutti ricordiamo cosa sia successo in Qatar durante la Coppa del Mondo dell’anno scorso, con divieto di bere alcolici dentro gli stadi prima e poi anche nei punti vendita di birra vicini allo stadio, cosa che aveva impattato negativamente sulla Budweiser, sponsor ufficiale per la birra del torneo.