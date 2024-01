Gli Smash Mouth virano dal rock alla ricerca del panino perfetto

Non ci sentiamo di dar torto agli Smash Mouth. Amiamo la musica rock, ma anche un bel panino non è niente male. Il fatto è che la band, nel corso degli ultimi giorni, ha dato una svolta food al suo canale YouTube. Niente video musicali, ma ben tre video dove si sono cimentati nella ricerca del panino perfetto.

Gli Smash Mouth troveranno il re dei panini?

“Alla ricerca del panino perfetto” non è il titolo del prossimo film di Indiana Jones, bensì la nuova mania che si è impossessata degli Smash Mouth. Non si sa esattamente cosa abbia spinto la band a cambiare così, di punto in bianco, la regia del loro canale YouTube. Finora, infatti, gli autori di “I’m a Believer” e “All Star” sul loro canale YouTube hanno sempre condiviso la loro musica con i fan.

Ma dall’inizio del 2024 ecco che hanno cominciato a postare dei video in cui sono partiti alla ricerca dei panini. L’8 gennaio, infatti, hanno caricato il video dal titolo “THREE IDIOTS EATING SANDWICHES Stop#1 ‘The Best Sandwiches'”. Sulle prime i fan hanno pensato a un video ironico, stand alone. Ma ecco ch il giorno successivo è stato postato un altro video di questa serie, lo “Stop#2” seguito poi da un terzo video, lo “Stop#3”.

Quindi era chiaro che non si trattava della volontà di pubblicare un video più leggero, così, tanto per divertirsi, quando dell’idea di fare una vera e propria serie. Robert Hayes, il manager degli Smash Mouth, Paul DeLisle, il bassista e Ron Heopoleas, manager A&E della band si stanno veramente dedicando a quest’impresa. Che consiste nel cercare il miglior panino nella zona della Baia di San Francisco. Il tutto corredato da recensioni: non si limitano a mangiare i panini e a dire se sono buoni o meni, ma analizzano farcia e pane.

Non sappiamo se si tratti di un modo insolito per elaborare il lutto della morte di Steve Harwell: il cantante degli Smash Mouth, infatti, è morto nel settembre 2023 a soli 56 anni. Magari si tratta di un’evoluzione del rapporto della band col cibo. In effetti gli Smash Mouth hanno una specie di trascorso nel mondo del food. Lo chef Guy Fieri, infatti, era un amico di Harwell, tanto che era entrato a far parte del ricettario della band dal titolo “Smash Mouth: Recipes from the Road – Un libro di ricette rock ‘n’ roll”.

Pare che l’amore per il cibo fosse una delle cose che univa maggiormente i membri della band, quindi in tale ottica, il fatto di provare del cibo nuovo, passare del tempo insieme e condividere tali esperienze con i fan, è un modo per la band di cercare di andare avanti dopo il lutto che li ha colpiti. Rimane ora da capire se il canale YouTube degli Smash Mouth si trasformerà del tutto in un canale di recensioni di panini. E non ci sarebbe nulla di male.

In effetti i fan hanno apprezzato il cambiamento. Qualcuno si è dichiarato stupito, ma ha gradito molto i video delle recensioni di panini. Altri, invece, hanno proprio ammesso che questi video fanno venire una voglia matta di mangiarsi un panino. Ora. Subito.