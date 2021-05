Gordon Ramsay al lavoro su un nuovo cooking show per Fox

Gordon Ramsay, chef superstar senza eguali, sta preparando un nuovo cooking show televisivo (un altro!), questa volta per Fox. Si tratta di “Next Level Chef”, una nuova gara ai fornelli in cui Ramsay verrà affiancato nella conduzione da Nyesha Arrington (giovane chef del Sud della California che, televisivamente parlando, ha alle spalle un’esperienza a Top Chef) e Gino D’Acampo (cuoco italiano celebre nel Regno Unito, che con Gordon Ramsay ha già condotto la serie televisiva “Gordon, Gino & Fred: Road Trip”).

Dopo “The Chefs Apprentice” e il quiz show sulla BBC (che non è stato granché apprezzato da pubblico e critica) Ramsay rilancia e va avanti, come è solito fare. Lo show, di cui Ramsay è anche co-produttore, si basa su una gara di cucina multilivello: il palco sarà a più piani, e ogni piano sosterrà una diversa manche della competizione. Ognuno dei tre conduttori avrà sotto la sua ala una squadra di chef, che si batteranno per vincere un montepremi di 250mila dollari.

“Next Level Chef è un format unico che poteva provenire solo dalla mente culinaria deliziosamente brillante di Gordon Ramsay”, ha affermato Rob Wade, Presidente di Fox Entertainment annunciando la nuova produzione. Secondo Ramsay lo show rappresenta “la nuova evoluzione nelle competizioni di cucina”: “è grande ed è audace, e non vedo l’ora che la gente lo veda”, ha detto lo chef.

