Gordon Ramsay: anche lo chef è rimasto ipnotizzato dai video della pasta con la feta al forno

di Manuela Chimera 15 Novembre 2022

Secondo Gordon Ramsay i video della pasta con feta al forno sono magnetici. Ebbene sì: anche lo chef è rimasto inspiegabilmente affascinato dai video di questa improbabile ricetta che spopolano su TikTok. A quanto pare lo chef che a Hell’s Kitchen critica fino alla minima fogliolina storta, si sdilinquisce per le ricette di tendenza sul social. Anche per quelle alquanto discutibili.

Gordon Ramsay e la pasta con feta al forno

Gordon Ramsay ha da poco aperto un nuovo ristorante a Las Vegas, il Ramsay’s Kitchen presso l’Harrah’s. Anche se dubito che vedremo mai una ricetta del genere in un suo ristorante (anche perché si era disperato quando aveva visto il video di un pizzaiolo che preparava una pizza con l’ananas, salvo disperarsi quando aveva scoperto che tutto stava accadendo in un suo ristorante), ecco che quando si tratta di tendenze alimentari ed esperienze culinarie, lo chef considera i social media come qualcosa a cui fare riferimento.

Anzi: secondo Ramsay i social media sono la cosa migliora che sia mai capitato al loro settore. Per esempio, al posto di dover aspettare settimane per poter pubblicare una recensione di un ristorante, ecco che gli utenti digitali possono condividere un feedback in pochi secondi (poco importa se la maggior parte di queste recensioni non c’entrano nulla con l’esperienza in quel locale o sono fasulle, vero?).

Da quanto Ramsay è approdato su TikTok, non solo è riuscito a collezionare quasi 35 milioni di follower criticando aspramemente con dei video reaction i disastri culinari degli altri TikToker, ma si diverte anche ad attingere alle tendenze alimentari sul social.

E ricorda che c’è un piatto, diventato ormai virale, che è riuscito a far superare a molte persone la pandemia: la pasta con la feta al forno. E non lo ha detto nel senso che pure il virus è rimasto basito da questo piatto, ma perché molte persone amano questa ricetta.

La prima versione del piatto dovrebbe essere quella creata dalla food blogger finlandese Jenni Hayrinen nel 2019, ma la ricetta è diventata veramente virale solo ad inizio del 2021. Gordon Ramsay parla di ricette frizzanti e idee innovative e trova che ricette come questa siano ipnotizzanti, magnetiche: uno le guarda e si chiede se davvero possano funzionare.

E così, di punto in bianco, anche lui si è trovato a mescolare in una teglia da forno pomodorini, olio, spezie e aromi, rimestando e spappolando tutto e mettendo in forno mentre in una pentola bolliva la pasta, salvo poi togliere dal forno la poltiglia formata dai pomodorini e dalla feta ormai disciolta e versarvi dentro la pasta bollita, rimescolando il tutto. E a lui a quanto pare piace questa ricetta. Che sia giunto finalmente il momento di sdoganare i “mappazzoni” ed eleggerli a nuovi e mirabolanti piatti gourmet?

Se non avete mai visto questi video, eccone uno abbastanza esemplificativo: