Gordon Ramsay aprirà un ristorante nello stadio dei Rangers

Stagione piuttosto tosta, quella dei Rangers di Glasgow. Una figuraccia all’inizio dell’anno calcistico in Champions League, un campionato che si concluderà con ogni probabilità al secondo posto, alle spalle degli acerrimi rivali cittadini del Celtic, che per di più hanno anche vinto il derby buttando fuori i biancoblu dalla Scottish Cup. Tifosi e giocatori, però, potranno consolarsi con l’arrivo di un vecchio giocatore del club (anche se, bisogna dirlo, forse un po’ in là con gli anni per giocare a calcio): Gordon Ramsay. Eh sì, perché il celebre chef britannico, che ha vestito la maglia del club nelle giovanili, sta per aprire un ristorante nello stadio di Ibrox.

Gordon Ramsay: la carriera da calciatore e l’amore per i Rangers

È bene sottolineare che non si tratterà, naturalmente, di un ristorante nel senso tradizionale del termine; ma piuttosto di un hospitality lounge che rimarrà verosimilmente legata agli orari di attività dello stadio (anche se in realtà non esistono ancora dettagli in questo senso). In ogni caso, si tratta della prima volta che uno chef di questo calibro stringe una collaborazione con una squadra di calcio per portare le proprie creazioni culinarie all’interno del loro stadio.

Il Menu by Gordon Ramsay – questo il nome del nuovo ristorante – dovrebbe di fatto andare a offrire alcuni dei più famosi piatti firmati dallo chef britannico (ma anche qui è doveroso sottolineare che i dettagli devono ancora essere resi noti), con alcuni di essi che verranno serviti anche nella Blue Sky Lounge, aperta di recente sempre all’interno dello stadio dei Rangers.

Il dettaglio che tuttavia potrebbe avere catturato la vostra attenzione riguarda il passato calcistico di Ramsay: se è pur vero che lo chef non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica, non tutti sanno che da giovane riuscì a vestire la maglia del club giocando nelle giovanili. Purtroppo, un brutto infortunio al ginocchio lo costrinse ad appendere gli scarpini al chiodo, e il giovane Ramsay decise di dedicarsi alla cucina.

“Fin da giovanissimo ho sognato di far brillare il mio nome a Ibrox” ha spiegato a tal proposito Gordon Ramsay. “Anche se la mia carriera calcistica è terminata prematuramente, sono orgoglioso e felice di collaborare con i Rangers per sviluppare un menù esclusivo per l’iconico stadio. “Menu by Gordon Ramsay”, presenta uno straordinario menu di prodotti stagionali e piatti eccezionali, tutti scelti personalmente da me per offrire un’esperienza culinaria di livello mondiale nella casa del calcio scozzese”.