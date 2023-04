Gordon Ramsay lancia la sua linea di vini italiani in Australia

di Luca Venturino 28 Aprile 2023

I nostri lettori più attenti – o più affezionati alle avventure del celebre chef britannico – ricorderanno senz’altro di Gordon Ramsay Italian Collection, una linea di vini italiani creata in collaborazione con Benchmark Drinks e con l’enologo Alberto Antonini che fece il suo debutto nel mercato del Regno Unito nel novembre del 2021. Un progetto che di fatto venne accolto dal pubblico inglese con grande entusiasmo, e che ora per la prima volta si prepara a varcare la Manica verso nuove frontiere – l’Australia, a essere precisi.

Gordon Ramsay Italian Collection e l’approdo in Australia

La prima volta lontano da casa, si potrebbe dire: come brevemente accennato in apertura di articolo si tratta della prima volta in assoluto che i vini della Gordon Ramsay Italian Collection vengono resi disponibili al di fuori del Regno Unito, mercato in cui è avvenuto il lancio originale.

Alcuni di voi potrebbero trovare ironico il fatto che tale selezione di vini, nata da una sincera ammirazione dello chef britannico per la vinificazione italiana, sia approdata prima in Australia che nel nostro caro e vecchio Stivale; ma di fatto è bene notare che la Land Down Under si sta configurando come ricca di impegni e opportunità per Gordon Ramsay – una su tutte l’apertura in formato pop up del suo tre stelle Michelin Restaurant Gordon Ramsay in quel di Sydney. Un approdo, quest’ultimo, accolto con alcune polemiche soprattutto per il prezzo – circa 500 dollari a testa.

Ma torniamo a noi – Gordon Ramsay, vini italiani, esordio in Australia. “Proprio come l’Italia ha un posto speciale nel mio cuore” ha commentato a tal proposito il ristoratore britannico. “Ho trascorso alcuni momenti incredibilmente felici in Australia e molti di quei momenti sono stati resi ancora migliori da un bel bicchiere di vino, quindi è stato naturale che abbia scelto di portare qui la mia collezione”.

L’intera linea di vini sarà disponibile per l’acquisto presso selezionati negozi Bottle Mart, Liquor Legends e Local Liquor al prezzo al dettaglio di 19,99 dollari australiani. Nonostante il lancio rappresenti una importante novità per il marchio, stando a quanto lasciato trapelare le etichette disponibili rimarranno sempre tre, le stesse protagoniste del lancio originale – Elegante Rosato, Intenso Rosso e Vibrante Bianco.

“La vinificazione mi ha sempre affascinato; è un processo magico in cui tradizione, passione e scienza si fondono insieme e vengono catturate in una splendida bottiglia”, ha affermato Ramsay. “Quando si è trattato di lanciare la mia gamma di vini, è stato molto importante stabilire gli stessi standard e la stessa qualità che mi aspetto nei miei ristoranti”.