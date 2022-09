Gordon Ramsay e Snoop Dogg apriranno un ristorante insieme?

di Manuela 27 Settembre 2022

Pare che Gordon Ramsay e Snoop Dogg potrebbero aprire un ristorante insieme. Ancora non si sa quando, ma i due hanno qualcosa in cantiere da prima della pandemia. Solo che, a causa del Covid-19, ecco che i loro piani sono slittati a data da destinarsi.

I due si sono incontrati faccia a faccia la prima volta cinque anni fa, nel programma The F World di Channel 4. Snoop Dogg, anche se è noto soprattutto per la sua carriera musicale, in realtà ha dei trascorsi culinari visto che nel 2018 ha pubblicato il libro di cucina “From Crook to Cook: Platinum Recipes from That Boss Dogg’s Kitchen”. Inoltre Snoop Dogg si era rivolto anche a Gordon Ramsay per avere qualche consiglio di cucina.

Ecco che adesso Snoop ha fatto sapere che ha in programma di aprire un ristorante insieme allo chef scozzese. I due avrebbero anche già scelto la location: è la città di Glasgow. Ramsay e Dogg avevano pensato di aprire un locale a Las Vegas visto che lo chef ha diversi ristoranti qui e Las Vegas è la città di Snoop. Solo che poi ci hanno riflettuto meglio: Gordon è scozzese, la gente sa che Snoop Dogg ama la Scozia, quindi perché non aprire un ristorante a Glasgow?

Snoop Dogg ha preannunciato che, visto che possiede l’azienda alimentare Broadus Foods, avrebbe intenzione di inserire nel menu del ristorante i suoi piatti preferiti come il pollo fritto e l’haggis, piatto tradizionale scozzese. L’idea è quella di offrire un cibo che tutti possono gustare, qualcosa per la famiglia insomma.

C’è anche da dire che Gordon Ramsay aveva già in precedenza un ristorante a Glasgow: era l’Amaryllis, una stella Michelin. Solo che il locale era stato chiuso nel 2004 quando lo chef David Dempsey, l’altro co-proprietario del locale, era morto. Inoltre l’irascibile chef deve ancora aprire un locale in Cornovaglia, nonostante abbia abitato qui per sette anni insieme alla moglie prima di vendere casa sua.