Gordon Ramsay: per la PETA dopo il video sugli agnelli, i figli dovrebbero diventare vegani

14 Agosto 2022

Vi ricordate del video su TikTok dove Gordon Ramsay si tuffava in un recinto pieno di agnelli per scegliere quello che doveva mangiare? Ecco, la PETA ha deciso di intervenire in questa faccenda sostenendo che dopo questo video i figli dello chef dovrebbero diventare vegani e rinnegarlo.

Ok, mentre cerco di capire il perché del nesso fra il gesto dello chef e il chiamare in causa i figli del suddetto (perché non la moglie? Gli zii? I cugini? Gli amici del calcetto?), ecco che PETA ha chiesto ai cinque figli di Ramsay di rinnegarlo a causa proprio di questo video.

Secondo Elisa Allen, vicepresidente della PETA UK, Gordon Ramsay è un “uomo insensibile che si rende ridicolo”: intimidire degli agnelli gentili “fa schifo”, non è divertente. Nel video in questione si vedeva Ramsay arrampicarsi sul recinto degli agnelli per scegliere quello da mangiare. In realtà, a dire il vero, gli agnelli all’inizio non sono per niente spaventati, anzi, sono incuriositi e lo guardano mentre parla. Si sono spaventati solo quando lo chef, entrando nel recinto, ha urtato con il piede la recinzione, facendo un rumore metallico. Gli agnelli si sono spaventati per questo rumore, non per la presenza di Ramsay o per le sue parole, dal video è abbastanza evidente.

Secondo Allen, comunque, il passo logico successivo è che sarebbe divertente se i figli di Ramsay diventassero vegani e lo rinnegassero, proprio come ha fatto la figlia di Elon Musk. Ok, se bastasse così poco per dover rinnegare i propri genitori, in giro per il mondo ci sarebbero tantissimi figli pronti ad abbandonare i genitori.

Tuttavia forse la PETA si riferiva a quella volta in cui Ramsay, scherzando, ha dichiarato di essere allergico ai vegani e che non avrebbe mai perdonato le figlie se si fossero fidanzate con un vegano. C’è anche da dire, peò, che nel corso degli ultimi anni lo chef ha cambiato rotta: da poco in televisione ha affermato di amare il cibo vegano, mentre in uno dei suoi ristoranti ha anche presentato la versione vegana di uno dei suoi piatti più famosi, il manzo alla Wellington.