Gordon Ramsay prova il drink di Dua Lipa, ma c’è qualcosa che non ci convince

Il gelato con il sale l’avevamo promosso a pieni voti, quello con l’olio di oliva ci aveva convinto un po’ (un po’ tanto) meno e il nuovo drink con Coca Zero, succo di sottaceti e jalapenos era stato bocciato direttamente dall’intero popolo internettiano. Insomma, la carriera da food influencer di Dua Lipa pareva essersi arenata… Finché il suo nuovo drink non è riuscito ad attirare l’attenzione di Gordon Ramsay.

Giusto per essere chiari: la nostra lettura è che il drink nostro protagonista possa essere potenzialmente anche peggio della Pepsi nel latte, che provammo diligentemente ad assaggiare un paio di anni fa; e il popolo del web, dicevamo, è dello stesso avviso. Che dirà uno chef forte di tre stelle Michelin? Ma soprattutto: possiamo davvero fidarci del suo parere, considerando come ha condotto l’assaggio?

Il verdetto di Gordon Ramsay (e il dubbio del sabotaggio)

Il video dell’esperimento, com’è ormai consuetudine, è apparso sulla vetrina dei social. Gordon è determinato al punto da apparire quasi severo mentre elenca ad alta voce gli ingredienti e prepara il drink in questione. Di tanto in tanto si lascia sfuggire un qualcosa che tradisce il suo essere prevenuto: il capo che ciondola a dire “no”, il volto che si stropiccia in un’espressione diffidente, la lingua che schiocca per il disappunto. Poi il momento che tutti stavano aspettando.

“Bene, eccoci” dice. “Seriamente?” Un ultimo pensiero pronunciato a voce alta. Ramsay si avvicina al bicchiere, ne beve un sorso… E ne sputa teatralmente il contenuto. C’è una risata, ma rimane come strozzata dai colpi di tosse. “Gesù, ragazza! Ti rovinerai le corde vocali!”. Insomma: non pare gli sia piaciuto. C’è un “ma”, però.

Chiediamo un rifacimento nel nome della scienza. Le proporzioni sono tutte sbagliate. Dua Lipa era stata estremamente chiara nelle sue istruzioni: bibita, appena un sorsetto di succo di sottaceto e qualche goccia di jalapenos, poi mischiare per far amalgamare bene il tutto.

La mano di Gordon è stata decisamente troppo pesante nelle aggiunte. Ha aggiunto pezzi di sottaceto come se fossero cubetti di ghiaccio, troppi jalapenos e un’esagerazione di succo di sottaceto, tant’è che il loro profilo verde fa capolino oltre il bordo del bicchiere. Ma dai, Gordon: se al tuo posto ci fosse stato un concorrente di Hell’s Kitchen l’avresti trucidato in mondovisione.