Gordon Ramsay si cimenta in un altro cooking show: arriva Idiot Sandwich

di Manuela Chimera 25 Settembre 2023

Lo sappiamo che non vedevate l’ora dell’avvento di un nuovo cooking show targato Gordon Ramsay. Ebbene sì, lo chef sta per deliziarci con un altro programma televisivo a base di cibo e cucina dal titolo Idiot Sandwich. Questo nome vi fa risuonare un campanellino nella memoria? Ci sta: l’ispirazione per questo programma, infatti, deriva da una famosa scenetta che ha visto coinvolti Ramsay e Julei Chen Moonves, conduttrice del Grande Fratello e che ha dato origine a un meme molto famoso.

Cosa dobbiamo aspettarci da Gordon Ramsay in Idiot Sandwich?

Tutto inizia nel lontano 2015. Durante il 500esimo episodio di The Late Late Show di James Corden, si tenne una scenetta con protagonista Ramsay e Moonves. In pratica lo chef assai scorbutico aveva messo due fette di pane bianco sulle orecchie della conduttrice, urlandole “Cosa sei?”. E lei di rimando, prontamente, aveva risposto: “Un panino, idiota”.

Tale scenetta ha dato vita a tantissimi meme e, come ammesso dallo stesso Ramsay, ha anche ispirato il suo ultimo cooking show, “Idiot Sandwich” per l’appunto. Le riprese del suo nuovo programma televisivo inizieranno a Las Vegas nel mese di novembre e verrà poi messa in onda sui canali Fox. Lo scopo del programma è quello, ovviamente, di trovare il Miglior panino in assoluto.

Ramsay non è certo un volto nuovo in show di questo tipo, ma questa volta si è fatto avanti come giudice in questo programma in maniera assai evidente. Per esempio, nella sua serie TikTok #Ramsayreacts, più volte lo chef ha guardato video di cucina amatoriale offrendo le sue critiche e i suoi suggerimenti, riproponendo quei panini, mangiandoli e spesso sputandoli accusando i loro creatori di “crimini alimentari”.

Inoltre ha anche partecipato al The Tonight Show with Jimmy Fallon per criticare le dubbie capacità del conduttore del noto talk show nella preparazione dei panini. A seguito dell’annuncio della sua nuova serie su Fox, ecco che lo chef ha sfruttato le Storie di Instagram per chiamare al raduno aspiranti realizzatori di “panini idioti”. Chi vorrà partecipare deve compilare l’apposito modulo di domanda che recita “Se un Idiot sandwich? La persona il cui panino impressionerà di più lo chef Ramsay se ne andrà via con un premio in denaro e otterrà il titolo che lo incoronerà come Idiot Sandwich di Gordon Ramsay”.

Gordon Ramsay ha poi specificato che non bisogna essere cuochi o chef per partecipare: basta avere più di 18 anni, vivere nella zona del Nevada e saper preparare un panino. Più o meno.

Qui il video su YouTube della famosa scenetta dell’originale “Idiot Sandwich”: