Gordon Ramsay lancia una linea di surgelati

Paladino causticissimo ad Hell’s Kitchen, cuoco diretto e senza mezzi termini: parliamo di chef Gordon Ramsay, uno dei britannici più famosi al mondo. Dopo aver recentemente firmato una linea di ramen istantaneo, ecco la nuova mossa imprenditoriale: lancia una linea di surgelati. Per il momento si parla di vendita limitata alla catena di supermercati Walmart.

Gordon Ramsay trova sempre il modo di far parlare di sé, in un modo o nell’altro. Da quando è diventato una star anche sui social network si lancia in imprese anche extra-tv. Come ad esempio il filetto alla Wellington da quasi 26 kg cucinato recentemente (una delle pietanze che più lo ha rappresentato negli anni); o come i video su Tik Tok in cui demolisce le ricette altrui. Chissà, tutti questi criticati, cosa ne pensano dei surgelati Ramsay.

Le critiche, ultimamente, stanno arrivando anche a lui: il suo ristorante è ritenuto troppo costoso, così come la versione pop-up e le sue patatine da 8 sterline. Ha inoltre appena “divorziato” dallo storico sommelier che era con lui da vent’anni.

I surgelati di Gordon Ramsay

Li han definiti i Ramsay’s comfort food classics, ovvero 8 pietanze associate alle feste casalinghe, come lasagne e Shepherd’s pie. La linea si chiama By Chef Ramsay: “Sono entusiasta di portare i miei piatti preferiti nelle case di tutto il paese” – racconta – “mi entusiasma il fatto che questi piatti siano così disponibili per chiunque possa sperimentarli, e spero che ispirino lo chef casalingo che è in ognuno di noi“. Il film Disney preferito dallo chef è Ratatouille, anche per il motto “tutti possono cucinare”, ma ecco qui non sappiamo se a ispirare Ramsay sia stato il talentuoso topolino oppure l’arrivista Skinner pronto a trasformare il lascito di Gusteau in piatti per la massa.

Ecco le proposte dal menu surgelato By Chef Ramsay: macaroni ai quattro formaggi, risotto ai funghi, tortino di pollo, pollo ai capperi al limone con broccoli, manzo arrosto a cottura lenta con patate, Shepherd’s Pie con verdure e purè, fish and chips, lasagne. Classici anglosassoni quindi, ma non solo. I più fortunati potranno accompagnare questa cenetta davanti alla tv, guardando Ramsay, accompagnando il tutto con un calice di vino italiano firmato Ramsay, e concludendo il dopo cena sorseggiando il gin Ramsay. Sì lo sappiamo, è ovunque.

