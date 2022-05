Granarolo ha acquisito gli integratori sportivi della start-up White And Seeds

di Manuela 20 Maggio 2022

Ancora tempo di shopping per le grandi aziende: Granarolo ha appena acquisito il controllo degli integratori sportivi proteici della start-up White And Seeds.

In pratica la Granarolo S.p.A. ha acquisito le quote di maggioranza della start-up creata da Alessandro Ghizzardi e Federica Zanaglio nel 2019. Fra i prodotti promossi da questa azienda figurano anche yogurt, muesli, barrette, porridge, creme spalmabili e complementari del settore dairy.

Grazie all’accordo raggiunto, Granarolo ha acquisito il 51% delle quote di White And Seeds, anche se avrà la possibilità di ottenere il 100% delle azioni nel corso dei prossimi anni.

Lo scopo di White And Seeds, sin dalla sua fondazione, è stato quello di portare sul mercato cibi sani per sportivi (e non solo), partendo da ingredienti selezionati e occupandosi soprattutto del gusto e dei valori nutrizionali. Il tutto con un occhio di riguardo al formato ready to eat.

I prodotti di White And Seeds si trovano in vendita da Conad, Eataly, Cortilia, Erbert e Fresco Frigo. La start-up concentra il suo fatturato in una serie di settori che stanno crescendo in maniera importante:

dessert UHT: +794%

drink UHT: +316%

bevande vegetali: +114%

barrette proteiche: +60%

proteine in polvere: +31%

Ricordiamo che a ottobre 2021 la Granarolo aveva acquisito anche l’azienda statunitense Calabro Chees Corp e il gorgonzola novarese Mario Costa.