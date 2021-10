Granarolo ha acquisito anche l'azienda statunitense Calabro Cheese Corp. nota per la produzione di prodotti lattiero-caseari freschi.

26 Ottobre 2021

Dopo aver acquisito il 100% di Granarolo UK, ecco che adesso Granarolo ha acquisito l’azienda statunitense Calabro Cheese Corp. Questa azienda, con sede nel Connecticut, è attiva nella produzione e nel commercio di prodotti lattiero-caseari freschi (soprattutto mozzarella, burrata e ricotta).

Il 100% della Calabro Cheese Corp. entrerà a far parte della Granarolo, con i suoi 25 milioni di dollari di fatturato (stima del 2020). Nata nel 1953, l’azienda fondata da Joseph Calabro e dal padre Salvatore originariamente distribuiva prodotti lattiero-caseari italiani.

Attualmente si compone di uno stabilimento di produzione moderno di più di 5mila metri quadri e di una piattaforma distributiva che serve le zone di New York, del New England, del New Jersey e tutta la zona sud-occidentale degli Stati Uniti.

Negli USA Calabro è considerato uno dei migliori produttori di formaggi freschi: 4 dei suoi prodotti si trovano nelle prime posizioni della classifica dell’American Cheese Society.

Grazie a questa acquisizione Granarolo avrà una base salda da cui distribuire i prodotti tipici italiani e Dop, anche stagionati. Granarolo è già attiva da tempo all’estero: nel 2020 le vendite all’estero hanno rappresentato il 33% del totale. Da tempo gli Stati Uniti rappresentano un paese target, solo che l’anno scorso le varie operazioni economiche e di scouting erano state rallentate dalla pandemia.

Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, ha spiegato che “Il consolidamento di Granarolo negli Stati Uniti è un tassello importante della politica di crescita del gruppo all’estero”. Il progetto è quello di replicare le performance positive raggiunte in altri mercati, come quello francese dove siamo cresciuti in modo significativo raggiungendo una quota a volume del 18,5% del totale dairy italiano. Gli Stati Uniti saranno il paese target del 2022”.

Soddisfazione anche da parte di Frank Angeloni, presidente di Calabro Cheese che ha sottolineato come la collaborazione fra i due team contribuirà a far crescere il business negli Stati Uniti. E questo grazie anche al fatto che Granarolo ha un ampio portfolio di prodotti Dop di alta qualità realizzati in Italia che andranno ad integrare l’offerta di formaggi freschi di Calabro negli USA.