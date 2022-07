Grano: esportazioni ucraine a rischio se non verrà garantito l’export dei prodotti agricoli russi

Incertezze sul patto per lo sblocco delle esportazioni del grano ucraino: Russia chiede che venga garantito l'export dei suoi prodotti agricoli, altrimenti gli accordi saltano.

di Manuela 28 Luglio 2022

Vi ricordate dell’esultanza per il patto raggiunto fra Ucraino e Russia per l’esportazione del grano russo? Ebbene, l’accordo scricchiola già visto che la Russia ha dichiarato che le esportazioni ucraine di grano saranno a rischio se non verrà garantito l’export dei prodotti agricoli russi.

A dare la notizia è stato Andrei Rudenko, il viceministro degli Esteri russo: secondo Interfax, infatti, il viceministro avrebbe dichiarato che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni del grano ucraino sul Mar Nero potrebbe saltare se non verranno prontamente rimossi gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia.

Rudenko ha poi ricordato che in Turchia hanno realizzato un accordo che prevede la messa in atto contemporanea di due documenti: da una parte c’è lo sblocco dei porti ucraini sul Mar Nero, dall’altro la revoca parziale delle sanzioni alla Russia per quanto riguarda le esportazioni di grano e fertilizzanti.

Per addolcire quello che sembra essere l’ennesimo ultimatum, poi, Rudenko, bontà sua, ha affermato che le spedizioni di grano dall’Ucraina dovrebbe cominciare a breve e spera che l’accordo rimanga valido.

E nel frattempo, mentre a Istanbul è stato creato e inaugurato un centro per il monitoraggio dell’esportazione del grano ucraino attraverso il mar Nero (inaugurazione a cui hanno partecipato rappresentanti dell’ONU, della Russia e dell’Ucraina), ecco che da una parte arriva la notizia che la Russia sta continuando, da parte sua, a saccheggiare le scorte di grano ucraino, mentre dall’altra l’Egitto ha annullato l’acquisto di circa 240mila tonnellat di grano provenienti dall’Ucraina.