Grano, l’accordo tra Russia e Ucraina potrebbe saltare: Mosca chiede lo stop alle sanzioni

L'accordo tra Russia e Ucraina in merito all'export di grano potrebbe crollare se gli ostacoli alle esportazioni russe non verranno rimossi.

di Luca Venturino 27 Luglio 2022

Ehi, non guardateci così: noi ve l’avevamo accennato che il resto della strada non sarebbe stato necessariamente in discesa. Per carità, è vero, l’accordo raggiunto negli ultimi giorni tra Russia e Ucraina (grazie anche alla mediazione della Turchia) ha di fatto portato conseguenze positive pressoché immediate – basti pensare al calo dei prezzi del grano stesso. Prima di inneggiare alle tonnellate di derrate alimentari che si preparano ad apparire nei silos dei più bisognosi, però, occorre ricordarsi che di fatto l’intesa prevedeva semplicemente l’istituzione di un corridoio sicuro attraverso le acque del Mar Nero per le navi cargo – un corridoio che però poggia su di un equilibrio che ci sentiamo di definire precario.

Il viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, ha di fatto recentemente preso la parola per far sapere al mondo intero che l’accordo in questione potrebbe saltare se gli ostacoli alle esportazioni agricole russe non verranno prontamente rimossi. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa non governativa Interfax, ed è importante notare che la parole di Rudenko fanno uso del condizionale: l’accordo, a ora, esiste e dovrebbe essere rispettato – ma sappiate che se non togliete le ganasce alla macchina di Mosca qualcosa potrebbe cambiare. La stessa Interfax ha citato Rudenko dicendo che le spedizioni di grano dall’Ucraina sarebbero iniziate a breve, e che lo stesso viceministro sperava che l’accordo sarebbe stato mantenuto.