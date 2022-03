Grano: l’Egitto si rivolge all’India per assicurare le importazioni

L''Egitto, colpito dalla crisi del grano, si sta rivolgendo all'India per assicurare nuove importazioni del prezioso cereale.

di Luca Venturino 30 Marzo 2022

In Egitto l’imperversare del conflitto tra Ucraina e Russia sta seminando il panico: in quanto principale importatore di grano al mondo, infatti, è tra i Paesi che più accusano le conseguenze della guerra, con i prezzi di pane e farina che continuano a impennarsi. Per rimediare a questa situazione, il Paese è costretto a guardarsi intorno e cercare alleati che lo aiutino ad assicurarsi le importazioni: la Francia ha già risposto positivamente alle richieste di aiuto; mentre nelle prime settimane di aprile una delegazione egizia visiterà l’India.

rano

India che, forte del titolo di secondo produttore mondiale di grano, sta emergendo come uno dei principali fornitori ai Paesi più vulnerabili alla crisi in corso. Stando ad alcune fonti interne al governo indiano, il Paese è disposto ad aiutare Il Cairo nonostante l’Egitto abbia tradizionalmente preferito condurre affari con Russia e Ucraina: al momento, le cifre dell’affare si aggirano intorno alle 12 milioni di tonnellate di grano indiano, sufficienti a tamponare la carenza attuale.

Stando alle parole del ministro dell’approvvigionamento egiziano Ali Moselhy, Il Cairo è tuttora in trattive con Argentina, India, Francia e Stati Uniti per le importazioni di grano, ma al momento “non ha alcuna fretta di acquistare”.