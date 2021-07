Green pass obbligatorio, boom di prenotazioni per i vaccini

In Lombardia ieri ci sono state 49mila prenotazioni, ben 20mila in più del giorno prima: un numero ancora, più notevole se si pensa che nella prima metà di luglio le richieste in media si aggiravano attorno alle 15mila al giorno, mentre da quando si è iniziato a parlare di Green pass lunedì 19 sono sempre sopra le 20mila. L’assessora al Welfare Letizia Moratti ha scritto su Twitter che “per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto”.

In Veneto il presidente della Regione Luca Zaia ha parlato di “assalto alla diligenza”, mentre la Liguria ha registrato ieri cinquemila nuove prenotazioni in due ore. In Toscana le prenotazioni sul portale regionale crescono a ritmo costante da una settimana: “Negli ultimi 7 giorni abbiamo registrato 40mila prenotazioni in più rispetto alla scorsa”, ha detto Andrea Belardinelli, responsabile Sanità digitale e innovazione della Regione.

Idem in Abruzzo, fatte le relative proporzioni con i numeri di una regione meno popolosa: ieri 800 prenotazioni in più (il decreto è stato approvato ieri sera), e stamattina alle 10.30, le richieste erano già oltre le 1.600, un dato di poco inferiore al totale che, negli ultimi giorni, si registrava nelle 24 ore.

In Campania “la media era nelle ultime settimane di 4-5.000 adesioni al giorno. Ma già ieri c’è stato un boom con la giornata che si è chiusa con 10.000 nuove adesioni. Oggi intorno alle 15.30 c’erano già 8.000 nuovi prenotati”, dice Massimo Bisogno, dell’Unità di Crisi regionale. E anche in Puglia le prime stime parlano di almeno un +10% nelle prenotazioni.

[Fonti: Ansa, SkyTg24]