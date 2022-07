Grissoncelli all’olio e Rustichelli di Revolution: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 14 Luglio 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Gelato vaniglia di Haagen Dazs Arras: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Grissoncelli all’olio e dei Rustichelli di Revolution a causa di un rischio allergeni (cosa fra l’altro successa qualche giorno fa anche al Mix Sfoglia di Revolution). Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 13 luglio 2022, mentre sugli avvisi di richiamo non viene indicata la data effettiva dei controlli.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Revolution, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Revolution S.r.l., con sede dello stabilimento in Strada Battifoglia 12r a Sant’Andrea delle Fratte (PG). In tutti gli avvisi non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento.

Qui di seguito trovare le denominazioni di vendita esatte, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Rustichelli: numero di lotto 130522, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 12 pezzi per collo

Grissoncelli all’olio: numero di lotto 190522, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 12 pezzi per collo

Il motivo del richiamo è sempre lo stesso, cioè un rischio chimico causato dalla presenza nel prodotto dell’allergene arachide non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione (specie se si è allergici alle arachidi) e di riconsegnarli presso il punto vendita di acquisto.