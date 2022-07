Mix Sfoglia di Revolution: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 11 Luglio 2022

Altro richiamo pubblicato sul sito di Salute.gov dopo quello relativo alla Barretta proteica mandorla e vaniglia di Herbalife Nutrition: è stato ritirato dal commercio un lotto del Mix Sfoglia di Revolution a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’8 luglio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mix Sfoglia 500g, il marchio del prodotto è Revolution e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Revolution S.r.l., con produzione nello stabilimento di Strada Battifoglia 12 a Sant’Andrea delle Fratte (PG). Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio dello stabilimento di produzione.

Il numero del lotto di produzione del prodotto interessato dal richiamo è 180222, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 febbraio 2023 e unità di vendita rappresentata da 12 pz collo.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza nel prodotto dell’allergene arachide non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze i consumatori (soprattutto quelli allergici alle arachidi o ai legumi) sono pregati di non consumare il prodotto con il numero di lotto sopra indicato e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.