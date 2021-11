Guida Gambero Rosso 2022: Franco Aliberti è chef de La Madernassa a sua insaputa (e si arrabbia)

di Valentina Dirindin 23 Novembre 2021

Non capita spesso che una guida faccia arrabbiare di brutto uno chef (a meno che non gli tolga stelle e premi all’improvviso), ma è successo con la nuova edizione della Guida del Gambero Rosso, che ha mandato su tutte le furie Franco Aliberti per averlo indicato come nuovo chef de La Madernassa.

In effetti, come previsione poteva anche starci: senza un ristorante lui – dopo aver divorziato in modo non indolore con Enrico Bartolini -, senza uno chef il ristorante due stelle Michelin di Guarene, lasciato orfano da Michelangelo Mammoliti, si poteva anche fare due più due. Magari in effetti facendo un colpo di telefono al diretto interessato, prima di pubblicare in guida, con assoluta sicurezza, che il giovane chef migrato al “La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti” del Boscareto Resort avrebbe lasciato a lui il testimone.

E invece Aliberti s’è trovato a sua insaputa a capo de La Madernassa, e non l’ha presa troppo bene. “Chi mi conosce sa benissimo che raramente mi arrabbio, ma questa volta si è superato il limite, come si fa a scrivere una scheda di un ristorante che cambierà chef sostenendo che io sia il successore senza verificare con l’interessato?”, ha scritto sui social. “Questo è molto grave”, ha proseguito, ribadendo personalmente che “la notizia è assolutamente FALSA e priva di ogni fondamento”. Insomma, il Gambero, stavolta, ha preso un Granchio.