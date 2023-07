Guida Michelin 2023 Singapore: ci sono cinque nuovi ristoranti stellati

di Manuela Chimera 3 Luglio 2023

È stata svelata la Guida Michelin 2023 di Singapore. Anticipiamo subito che cinque ristoranti hanno ottenuto la loro prima stella Michelin, mentre, per la prima volta in assoluto a Singapore, un locale è stato premiato con la Green Star. Inoltre considerando tutti i ristoranti stellati, i Bib Gourmand e i Selected Food, ecco che questa edizione della Guida presenta un totale di 286 ristoranti.

Gwendal Pullennec, direttore internazionale della Guida Michelin, ha spiegato che Singapore è una meta culinaria affascinante, celebre per la sua modernità e la sua attenzione alla sostenibilità. Quest’anno gli ispettori della Guida sono stati felici di poter assegnare per la prima volta a Singapore una stella verde Michelin, quella che mette in risalto i ristoranti che si impegnano soprattutto nel proporre una gastronomia più sostenibile.

Il direttore ha poi aggiunto che Singapore presenta una notevole varietà di culture, fattore che influisce anche sul panorama culinario. Per esempio gli ispettori sono rimasti sorpresi di scoprire che molte bancarelle di venditori ambulanti presentano gustosi piatti di diversa provenienza etnica, con ricette tenute segrete. A Singapore, dunque, trovano ampio spazio sia gli autentici venditori ambulanti che i sofisticati ristoranti gourmet.

Guida Michelin 2023 Singapore: i cinque nuovi ristoranti stellati

Questi sono i cinque nuovi ristoranti stellati di Singapore:

Born : si trova nella stazione di Jinricksha, un ex deposito di risciò e vanta una cucina moderna. Lo chef Zor Tan, ex allievo di André Chiang, propone un menu degustazione che fonde la cucina francese con quella cinese

: si trova nella stazione di Jinricksha, un ex deposito di risciò e vanta una cucina moderna. Lo chef Zor Tan, ex allievo di André Chiang, propone un menu degustazione che fonde la cucina francese con quella cinese Poise : lo chef Steve Lancaster propone un menu degustazione che reinventa i classici europei e nordici

: lo chef Steve Lancaster propone un menu degustazione che reinventa i classici europei e nordici Seroja : aperto nel 2022 dallo chef Kevin Wong, qui abbiamo un menu degustazione incentrato sui frutti di mare che rendono omaggio alle tradizioni culturali malesi

: aperto nel 2022 dallo chef Kevin Wong, qui abbiamo un menu degustazione incentrato sui frutti di mare che rendono omaggio alle tradizioni culturali malesi Sushi Sakuta : lo chef Yoshio Sakuta propone un menu omakase basato su prodotti stagionali a base di sushi e pesce giapponese, anche se non mancano caviale e tartufi

: lo chef Yoshio Sakuta propone un menu omakase basato su prodotti stagionali a base di sushi e pesce giapponese, anche se non mancano caviale e tartufi Willow: ristorante d’esordio dello chef Nicolas Tam, propone un menu degustazione panasiatico con ingredienti soprattutto giapponesi

Il nuovo ristorante Green Star di Singapore

Per quanto riguarda la prima Stella Verde di Singapore, è stata attribuita al ristorante Seroja, fresco anche della sua prima stella Michelin. Il locale è stato premiato per il suo impegno nel settore della sostenibilità e per il suo impegno ecologico. Il ristorante utilizza ingredienti provenienti dalla Malesia e da Singapore, basandosi interamente sulla stagionalità e sul microclima.

I premi speciali

Sono poi stati attribuiti anche alcuni premi speciali:

Michelin Guide Service Award: Desmond Wong del ristorante Shoukouwa, due stelle Michelin

Michelin Guide Sommelier Award: Makoto Iwabuchi del ristorante Sushi Sakuta, una stella Michelin

Michelin Guide Young Chef Award: Kevin Wong del ristorante Seroja, una stella Michelin

Tutti i ristoranti stellati di Singapore

Questi sono tutti i ristoranti stellati che fanno parte della Guida Michelin 2023 di Singapore:

Ristoranti tre stelle Michelin

Les Amis

Zen

Odette

Ristoranti due stelle Michelin

Jaan by Kirk Westaway

Thevar

Cloudstreet

Shoukouwa

Saint Pierre

Waku Ghin

Ristoranti una stella Michelin