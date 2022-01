Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2022: vince Don Alfonso 1890 Toronto

di Manuela 5 Gennaio 2022

50 Top Italy ha svelato la classifica dei Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2022 – Prosecco DOC Award. A vincere quest’anno è stato il ristorante Don Alfonso 1890 Toronto.

Il locale originario sorge nella Penisola Sorrentina ed è di proprietà della famiglia Iaccarino. Da qui la famiglia ha creato la sezione canadese che, adesso, è in vetta alla classifica dei Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo.

Al secondo posto troviamo il Fiola a Washington DC dello chef Fabio Trabocchi, mentre al terzo posto abbiamo Da Vittorio Shanghai dei fratelli Cerea di Brusaporto. Quarta posizione per Otto e Mezzo – Bombana a Hong Kong e quinto posto per Sesamo a Marrakesh.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale, hanno sottolineato come, nel corso degli ultimi anni, abbiano notato un notevole aumento della qualità media. Gli stereotipi e i falsi miti che circondano la cultura enogastronomica italiana piano piano stanno sparendo, permettendo così agli stranieri di scoprire quali siano i veri sapori italiani.

Sono poi stati attribuiti anche degli Special Awards:

Il Lago di Ginevra di Massimiliano Sena: premio Chef dell’Anno 2022 – Pastificio dei Campi Award

Osteria 57 a New York: premio Innovazione e Sostenibilità 2022 – D’Amico Award

Ornellaia a Zurigo: premio Migliore Carta dei Vini 2022 – Prosecco DOC Award

Nino Graziano di Semifreddo: premio Modello d’Ispirazione 2022 – D’Amico Award

Don Alfonso 1890 Toronto: premio Pranzo dell’Anno 2022 – Mulino Caputo Award

Dei 50 ristoranti in classifica, sette si trovano negli Stati Uniti e altrettanti in Francia, 5 si trovano nel Regno Unito e in Giappone, 3 in Cina, 2 in Canada, Australia, Germania, Svizera e Singapore e uno in Sud Africa, Svezia, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Russia, Austria, Brasile, Portogallo, Repubblica Ceca, Belgio, Marocco e Danimarca.

Ma ecco tutta la classifica completa: