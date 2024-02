Guida Michelin 2024 Seoul e Busan: sei nuovi ristoranti stellati

Busan si affianca a Seoul per questa edizione della Rossa dedicata alla Corea del Sud: diamo un'occhiata alla nuove stelle.

In Corea del Sud le pagine della Rossa sono piene di nuove stelle, di importanti conferme, ma anche e soprattutto di debutti e prime selezioni: la Guida Michelin ha appena svelato la sua ottava edizione in questo particolare angolo di mondo, inaugurando di fatto la sua prima selezione in quel di Busan, città portuale incastonata tra le frange più meridionali del territorio; e confermando la ormai consueta presenza a Seoul.

Numeri alla mano, a Seoul tre nuovi ristoranti premiati con la prima stella Michelin e due locali “promossi” con le stelle gemelle; mentre dalle parti di Busan si contano tre new entry con un singolo macaron. Vale la pena notare, al netto delle nuove premiazioni, che il Mosu, insignito alla massima onorificenza della Rossa nella Guida Michelin del 2023, ha mantenuto i suoi macaron nonostante sia chiuso dal mese di gennaio.

Guida Michelin 2024 Seoul e Busan: un’occhiata alle nuove stelle

Cominciamo dunque con il dare un’occhiata alle nuove stelle della capitale, due delle quali brillano dal quartiere di Gangnam: il Vinho, ristorante di impronta contemporanea il cui co-fondatore e sommelier Kim Jin-ho ha per di più ricevuto il Sommelier Award; e L’impression, locale che ha fatto di “raffinatezza” ed “essenza” un vero e proprio motto. Il terzo debutto assoluto propone invece una cucina con chiare inflessioni cantonesi: si tratta dell’Haobin di chef Hu Deok-juk, incoronato anche Mentor Chef, presso l’hotel The Ambassador a Seoul.

Sono invece due, come accennato in apertura di articolo, i ristoranti promossi alle due stelle – il ristorante giapponese Mitou e dell’Allen, anch’esso di impronta contemporanea -; mentre, tra le note più amare di questa ottava edizione della Guida Michelin dedicata alla Corea del Sud, spicca il caso di Miomi, raffinato locale con vista mozzafiato sul Palazzo Changdeokgung di Seoul, a cui è stata revocata la stella.

Qualche riga, infine, dedicata ai primi ristoranti stellati della città di Busan. Similarmente a Seoul si contano tre debutti assoluti: si tratta del Palate, moderno ristorante fusion dello chef Kim Jae-hoon, forte di una cucina minimalista che impiega ingredienti stagionali; del Fiotto, che si distingue per la sua pasta fatta a mano con ingredienti autoctoni e uno spiccato impegno nell’approvvigionamento di prodotti locali (tanto da essersi guadagnato anche una Stella Verde per la sostenibilità); e il Mori, locale di filosofia kaiseki che offre il meglio del pescato oceanico di Busan.

Complessivamente la Guida Michelin 2024 dedicata a Seoul e Busan comprende un totale di 222 ristoranti, di cui 177 situati nella capitale e 43 a Busan.