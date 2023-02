Guida Michelin: arriva il videogioco in cui la sfida è fingersi ristoratori per prendere la stella

di Luca Venturino 22 Febbraio 2023

Non potete fare a meno di cucinare il più banale pasta al pomodoro presentandolo come se fosse il lampo di genio di un grande chef? Il vostro sogno nel cassetto è quello di servire alla corte dell’Eleven Madison Park, o magari di partire con un progetto più modesto e portarlo fino all’apparizione sulla Rossa? Avete chiesto a un sarto di cucirvi sul grembiule che usate nella cucina di casa una stella, ma anche due che alla fine gli gnocchi con burro, olio e Parmigiano buoni come i vostri non li fa manco Antonino Cannavacciuolo? Bene, allora abbiamo il videogioco che fa per voi – Chef Life: A Restarurant Simulator, prodotto da Nacon in collaborazione con la Guida Michelin.

Sì, però non usate i trucchi che gli ispettori se ne rendono conto

L‘obiettivo del gioco, come certamente avrete avuto modo di intuire, è quello di guidare la propria brigata attraverso le innumerevoli sfide che separano la prima accensione dei fornelli fino alla conquista della tanto agognata stella. Insomma, è l’occasione per provare a misurarsi con l’obiettivo più ambito da tutti gli chef del mondo – non temete: quelli che dicono il contrario, con ogni probabilità, stanno banalmente mentendo: il titolo uscirà domani, giovedì 23 febbraio, e sarà disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La partenza non potrebbe essere più umile: il locale che andrete ad aprire partirà da zero. Una volta tirata su la serranda virtuale, la palla è nella vostra metà campo: per fare crescere il vostro ristorante sarà naturalmente necessario un mix di competenze imprenditoriali e culinarie, che – se sarete in grado di giocarvi bene le carte – vi porteranno fino ad apparire tra le pagine della Rossa.

Non ci è chiaro se ci sarà anche l’opzione di dichiarare al pubblico, in seguito alle premiazioni, che la stella è per voi solamente un punto di partenza e non un arrivo e tante altre belle cose – quel che è certo è che gli ispettori della Guida potranno anche ritenere opportuno assegnare al vostro locale il riconoscimento di Bib Gourmand, proprio come nella vita reale.

L’esperienza di gioco è immersiva e pensata per simulare, con le dovute proporzioni, la gestione di un ristorante: per le vostre mani passeranno le ricette, il menu, l’impiattamento delle portate, la scelta della brigata, l’allestimento della cucina, l’arredamento del locale e, ultimo ma di certo non per importanza, la selezione dei fornitori per assicurarsi le migliori materie prime.