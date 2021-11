Guida Michelin Francia 2022: verrà presentata con due mesi di ritardo causa Covid-19

di Manuela 24 Novembre 2021

I rumors che si rincorrevano da alcuni mesi sono stati infine confermati: la Guida Michelin Francia 2022 annuncerà i vincitori con due mesi di ritardo. E tutto a causa della pandemia da Covid-19 e della lenta ripartenza dei ristoranti.

Solitamente la Guida Michelin annuncia i vincitori delle nuove stelle verso fine gennaio (anche nel 2021 è stato così). Questa volta, invece, la cerimonia si terrà due mesi dopo, più precisamente martedì 22 marzo 2022.

In un comunicato stampa la Guida ha fatto sapere che la cerimonia si terrà durante un evento il cui luogo e termini verranno specificato in seguito. Questo vuol dire che la città di Cognac, che si pensava dovesse essere quella ormai confermata (in teoria già la cerimonia del 2021 si sarebbe dovuta tenere a Cognac, solo che a causa dell’emergenza sanitaria si era optato per svolgerla senza pubblico presso la Torre Eiffel), non ha ancora ottenuto il via libera.

La Guida ha assicurato che la cerimonia 2022, a differenza di quella dello scorso anno dove c’era stato un po’ di scompiglio a causa del ritiro di alcune stelle proprio in un momento in cui il settore era in piena crisi, sarà un’occasione per “incoraggiare e promuovere la diversità e la ricchezza delle professioni della ristorazioni, in un contesto segnato da profonde incertezze legate alla crisi da Covid-19 e da gravi difficoltà di reclutamento da parte dei ristoratori”.

Il rinvio di due mesi è stato giustificato sostenendo come sia stato necessario adeguarsi ai ritmi di ripresa del settore della ristorazione, affinché gli ispettori possano compiere correttamente la loro missione.

I problemi di personale che affliggono molti ristoranti hanno ritardato il programma di riapertura, complicando anche l’organizzazione dei sopralluoghi. Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin, ha spiegato che, visto il contesto eccezionale che stiamo attraversando, voleva che le loro squadre viaggiassero allo stesso ritmo di quelle dei ristoratori.

Per correttezza nei confronti di tutti i professionisti, cuochi e attori del servizio che in questa fase di ripresa desiderano valorizzare e per mantenere il legame di fiducia che da più di 120 anni li unisce agli utenti, ecco che hanno deciso di posticipare la presentazione della nuova annata.

Così dal 22 marzo i buongustai in Francia e in tutto il mondo potranno scoprire le nuove Guide. Come sempre la premiazione metterà in risalto non solo le nuove stelle, ma anche i premi speciali al servizio, ai sommelier, ai giovani chef e le stelle verdi.