Guida Michelin Italia 2024: tutti i vincitori dei premi speciali

di Manuela Chimera 14 Novembre 2023

Non di sole stelle rosse e verdi è fatta la nuova Guida Michelin Italia 2024: ci sono anche i premi speciali. Dopo aver placato l’hype di scoprire chi abbia ottenuto per la prima volta una stella, chi abbia confermato le sue stelle e se ci siano stati o meno nuovi ristoranti tristellati dopo la terza stella data a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, ecco che non dobbiamo scordarci dei vari premi speciali che vengono assegnati ogni anno a particolari categorie o figure professionali del settore.

Bando agli indugi e andiamo a vedere chi si è aggiudicato i premi speciali questa volta, presentati sempre da Federica Fontana dal Teatro di Brescia.

Premio Speciale – Michelin Service Award

Il Michelin Service Award se lo aggiudica Federica Gatto di Cetaria a Baronissi. Competenza, professionalità e gentilezza, un esempio di ospitalità nel suo ristorante. Grazie alle sue competenze enologiche riesce a esaltare la proposta gastronomica.

Premio Speciale – Michelin Sommelier Award

Il Michelin Sommelier Award, invece, va a Marzio Livario dell’Esplanade di Desenzano del Garda. Forte di esperienze europee, nella sua immensa cantina vanta tantissimi vini. Grande preparazione ed esperienza gli permettono di fornire consigli su abbinamenti incredibili.

Premio Speciale – Passion Dessert

Passion Dessert è una nuova categoria di premi, dedicata alla pasticceria e ai dessert e che premia innovazione e materie prime di qualità:

Enoteca Pinchiorri di Riccardo Monco

I Tenerumi di Davide Guidara

Antica Corona Reale di Gian Piero Vivalda

Fre di Francesco Marchese

La Peca di Nicola Portinari

Arnolfo di Gaetano Trovato

Angelo Sabatelli di Angelo Sabatelli

Harry’s Piccolo di Matteo De Piccolo e Davide De Pra

Premio Speciale – Mentor Chef Award

Il premio dedicato allo chef che ha saputo trasmettere tradizioni e competenze, con un occhio al futuro, è Gaetano Trovato di Arnolfo: è lui che si aggiudica il premio Mentor Chef Award, definito come parte integrante della storia gastronomica italiana.

Premio Speciale – Young Chef Award

Il premio speciale Young Chef Award è andato a Maicol Izzo di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia per il suo coraggio di sognare con il suo menu degustazione, con una cucina matura e creativa che unisce tradizione e innovazione. E sorpresa, sorpresa: Izzo ha ricevuto anche la seconda stella Michelin.

