Halloween: in America il costo dei dolci sale del 13% in questo periodo, succederà anche da noi?

di Manuela Chimera 31 Ottobre 2023

Dolcetto o scherzetto? Scherzetto, ovvio. Con i rincari che ci sono stati, i dolci e le caramelle sono arrivati a prezzi stellari per questo Halloween. Lo sanno bene negli Stati Uniti dove il costo dei dolci è salito del 13%. E qui da noi? Beh, i rincari ci sono stati e non a caso nei supermercati le caramelle più economiche si sono vaporizzate in un attimo.

Anche i dolci di Halloween subiscono l’influsso dell’inflazione

I dati provengono dalla società di ricerca Datasemby, la quale ha raccolto informazioni sulle vendite di più di 150mila negozi. Dai dati è emerso un dato sconfortante per il portafoglio degli statunitensi: il prezzo delle caramelle di Halloween è aumentato del 13% dal mese di ottobre del 2022. Il che vuol dire che è più che raddoppiato rispetto ai prezzi degli altri generi alimentari.

E non si può risolvere la situazione neanche decidendo di fare Trick or Treat con la cioccolata: pure quella è aumentata del 12% rispetto all’anno scorso. Ci sono poi alcuni stati in cui il tasso di inflazione delle caramelle è ancora più alto.

Per qualche motivo i consumatori del Vermont, della Pennsylvania e del Maine (e ti pareva che non saltava fuori il Maine: anche quando si parla di prezzi da paura il Maine è presente, chissà che Stephen King non tiri fuori un racconto horror a tema rincari delle caramelle di Halloween?) dovranno pagare di più, rispettivamente il 14,7%, il 14,1% e il 14,2%.

Se vi trovate negli Stati Uniti e dovete ancora comprare le caramelle di Halloween, inforcate l’auto e recatevi a comprarle in Alaska, Michigan e Ohio: qui sono aumentate solamente del 7,1%, del 7,5% e dell’8,1%.

LEGGI ANCHE Halloween 2023: i travestimenti a tema food più spaventosi

Inoltre oltre al danno, pure la beffa. Ieri, infatti, Walmart, per venire incontro ai suoi clienti, ha scontato alcuni dei pacchetti assortiti, fra cui anche il pacchetto da 365 pezzi di M&M’s, Twix e Snickers in formato mini da 52,99 dollari a 23,99 dollari. Un prezzo incredibile, se non fosse che tale sconto è disponibile solamente per chi se lo fa spedire a casa. Ma a casa arriverà il 2 novembre, leggerissimamente in ritardo rispetto a Dolcetto o Scherzetto.

Non rimane, dunque, che ripiegare sul sacchetto più piccolo da 250 pezzi al costo di 26,88 dollari, prezzo che sale a 27,99 dollari se lo si compra da Target.

Per ovviare al problema, un terzo dei consumatori statunitensi ha spiegato che cercherà di comprare le caramelle da Walmart, CostCo e Target, spendendo al massimo fra i 26 e i 50 dollari fra caramelle e decorazioni. Solamente il 18% spenderà più di 100 dollari.

E qui in Italia? Beh, la corsa alle caramelle più economiche è già cominciata: facendo un rapido giro per i discount, caramelle e decorazioni di Halloween a basso costo sono andate a ruba.

Quindi se andate in giro a fare Dolcetto o Scherzetto quest’anno non aspettatevi chissà che livello nella qualità delle caramelle. Anzi: aspettatevi un sacco di richieste di Scherzetti, almeno quelli non costano niente.