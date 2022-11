Halloween resiste al colpo della crisi: per festeggiare gli italiani spenderanno 192 milioni di euro

Gli abitanti dello Stivale spenderanno circa 192 milioni di euro per celebrare Halloween, quasi l'8% in più rispetto all'anno scorso.

di Luca Venturino 31 Ottobre 2022

Dopo un anno da paura – d’altronde come altro la vorreste definire un’annata che ha visto lo scoppio di una guerra, bollette triplicate e prezzi sempre più alti? – gli italiani vogliono festeggiare la notte più spaventosa dell’anno come si deve: secondo quanto emerso dal più recente sondaggio condotto da Confesercenti e Swg sui consumatori gli abitanti dello Stivale spenderanno circa 192 milioni di euro per celebrare Halloween, quasi l’8% in più rispetto all’anno scorso, anche se ancora abbondantemente di meno (60 milioni, a essere precisi) rispetto al 2019.

Una crescita che si riflette anche nell’aumento del budget di spesa, passato – ancora una volta secondo il rapporto sopracitato – da una media di 23 euro pro capite dell’anno passato a 25, con il meridione che spicca per la spesa prevista più alta come area geografica (poco sopra la media nazionale di fatto, con 26 euro) – anche se di fatto il vero scettro degli spendaccioni spetta alle persone con figli piccoli, che dovrebbero spendere una media di 30 euro.

Comprare cosa, chiedete voi? Ma è chiaro: caramelle, merendine e dolciumi – anche se di fatto la quota di chi acquista dal supermercato è calata dal 68% dello scorso anno al 64%. In altre parole si spende di più ma si porta a casa di meno – una delle meravigliose conseguenze dell’inflazione. Halloween sarà dunque una notte nel rispetto delle tradizioni, tanto che un italiano su quattro ha addirittura deciso di decorare casa con zucca intagliata e festoni (una quota che, nel caso delle famiglie con bimbi più piccoli, sale ancora fino al 30%).