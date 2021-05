Hamburger Day 2021: cibo coccola per gli italiani, ma vietato proporlo al primo appuntamento

Domani è l’Hamburger Day 2021 e Uber Eats, per l’occasione, ha svelato i risultai di un’indagine condotta insieme a Nextplora per scoprire perché l’hamburger sia così amato dagli italiani. Fra i dati emersi, ecco che l’hamburger è considerato un cibo coccola. Tuttavia non deve mai essere proposto al primo appuntamento.

La metà degli italiani partecipanti all’indagine ha spiegato che, per loro l’hamburger è sinonimo di gioia e allegria. Più nel dettaglio, per il 24% delle donne e per coloro che rientrano nella fascia d’età fra i 35 e i 44 anni, è considerato un cibo coccola. Ma quando gli italiani lo mangiano?

Il 70% tende a consumarli a cena, indifferentemente di settimana o nel weekend. Sono soprattutto i single e le coppie senza figli a mangiarli. Il 46% della fascia 35-44 anni lo mangia a casa, magari seduto davanti alla TV, mentre solo il 31% va a mangiarlo al ristorante o nei fast food.

Inoltre gli under 30, i single e le coppie preferiscono mangiarlo con gli amici. Va anche bene come piatto per una cena a due. Il 53% degli intervistati tende a sceglierlo basandosi sugli ingredienti, percentuale che sale al 61% quando si parla di single o coppie senza figli.

Il 37% degli intervistati del Sud lo mangia quando vuole assaggiare qualcosa di buono, mentre al Centro lo si mangia per beneficiare di un momento di relax, mentre al Nord è adatto come cibo veloce e immediato per cene informali. Tuttavia c’è un dao su cui l’80% degli italiani è d’accordo: non è un cibo che va proposto al primo appuntamento. Anzi, questa percentuale sale all’87% nel Nord Est e nella fascia 55-64 anni.

C’è anche da dire che il 48% considera l’hamburger come una scelta valida per cene informali e alternative. In Italia, poi, l’hamburger viene associato a diversi sport e hobby:

calcio: 19%

videogame: 12%

bowling: 11%

Quando si pensa, poi, a paragonarlo a qualche attore famoso, ecco che il 19% lo associa alla simpatia di Danny De Vito, mentre il 18% all’attore comico Ben Stiller.

Ma quali sono i gusti e gli ingredienti preferiti dagli italiani? Pare che il Chesseburger preparato con carne bovina alla griglia, pane al sesamo, insalata, bacon e salse (vince la maionese con il 33%, seguita dal ketchup al 21% e dalla salsa BBQ al 20%) sia il preferito, soprattutto se accompagnato con una birra (46%) o con una bevanda gassata (29%). Qui trovate poi gli hamburger più ordinati in Italia.

Molti italiani, poi, vorrebbero hamburger realizzati rispettando le tradizioni culinarie nostrane. Spazio dunque a farine locali, carni regionali e salumi e formaggi italiani (qualcosa del genere, in effetti, lo sta già facendo Burger King).