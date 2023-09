Heineken trasforma la sua birra in cubetti di ghiaccio

Heineken ha praticamente trasformato la sua birra in cubetti di ghiaccio. Da mettere nella birra. Quindi birra ghiacciata dentro la birra

di Manuela Chimera 11 Settembre 2023

Dopo il computer con annesso frigorifero (per non rimanere mai più senza birra fresca durante una sessione di Starfield o Baldur’s Gate 3), ecco che Heineken adesso ha lanciato dei cubetti di ghiaccio fatti di birra. Da mettere nella birra, ovviamente. Cioè, birra ghiacciata dentro altra birra in pratica.

A cosa servono i cubetti di ghiaccio alla birra di Heineken?

I suddetti cubetti di ghiaccio alla birra per ora sono destinati ai mercati della Thailandia e del Laos. Questo perché in questo paesi c’è una vera e propria cultura della birra con ghiaccio.

Così Heineken Laos ha deciso di collaborare con la Wunderman Thompson Thailand per creare gli Heineken Star Ice, cubetti di ghiaccio alla birra che, grazie a una nuova tecnologia, sono il 20% più freddi del ghiaccio normale. Che Cristal il Cigno scansati proprio!

Per riuscire a trasformare la birra Heineken in cubetti di ghiaccio, la Heineken Laos e la Wunderman Thompson Thailandia hanno sfruttato la tecnica del congelamento rapido. Il problema principale da superare è stato quello relativo al fatto che la birra ha un punto di congelamento diverso da quello dell’acqua.

Diversi fattori influenzano la velocità e la facilità con cui una birra può congelare, fra cui figurano il contenuto di alcol, il tipo di contenitore in cui è conservata e anche la temperatura di conservazione.

LEGGI ANCHE Starbucks testa un tipo speciale di ghiaccio: quello a pepita

In generale, le birre con contenuto alcolico più elevato richiedono un maggior tempo per congelarsi, mentre le birre più leggere e quelle conservate in bottiglie di vetro tendono a congelare più rapidamente. Anzi: la birra conservata a -16°C potenzialmente può congelare più facilmente.

La tecnica utilizzata da Heineken prevede di congelare subito al birra a -35°C, in modo da garantire che la birra si trasformi in ghiaccio senza perdere di gusto. I cubetti di ghiaccio derivanti, realizzati a forma di stella per richiamare il logo di Heineken, sono il 20% più freddi del ghiaccio normale e si sciolgono due volte più lentamente rispetto al ghiaccio normale.

Fahmi Rajendra, direttore marketing di Heineken Laos, ha invitato i consumatori del Laos a divertirsi con la Heineken, bevendola secondo i dettami della cultura locale. Dal canto suo Park Wannasiri, direttore creativo di Wunderman Thompson Thailand, ha commentato sostenendo che sono orgogliosi di poter fondere l’eccellenza del marchio globale con la bellezza delle tradizioni locali. La creazione dell’Heineken Star ICe è stato un viaggio appassionato che ha interessato la cultura della Birra con Ghiaccio, reinventando questa tradizione con un ghiaccio innovativo.