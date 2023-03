Heinz e Absolut lanciano un sugo per preparare la pasta alla vodka

In omaggio alla ricetta di Gigi Hadid apparsa su TikTok, Heinz e Absolut hanno lanciato un sugo perfetto per preparare la pasta alla vodka.

di Luca Venturino 28 Marzo 2023

I nostri lettori più attenti (o forse dovremo dire più golosi?) avranno notato il recente risorgimento di una faccia piuttosto particolare degli anni ’80: ci stiamo naturalmente riferendo alla pasta alla vodka, storico (e forse un po’ sepolto dal banale passare del tempo) hit culinario che, ciononostante, non ha mai smesso di fare venire l’acquolina alla bocca ai nostri amici a stelle e strisce. Eh sì, perché proprio dall’altra parte dell’Oceano Atlantico la ricetta in questione è più popolare che mai, in parte anche grazie a quella enorme – e spesso caotica – cassa di risonanza che è TikTok, vetrina in cui recentemente Romy Mars, ossia la figlia di Sofia Coppola; e la modella Gigi Hadid hanno tentato di preparare il piatto. In particolare il tentativo di quest’ultima ha avuto un tale successo da attirare l’attenzione di Heinz e Absolut Vodka, che hanno deciso di unire le forze e lanciare un sugo in suo omaggio.

Pasta alla vodka: il sugo di Heinz e Absolut

Da una parte abbiamo l’esperienza decennale di Heinz nella produzione di salse a base di pomodoro, dall’altra la prestigiosa vodka del marchio svedese Absolut. Insomma, il matrimonio pare perfetto per l’occasione – specialmente se l’obiettivo, come accennato, è quello di rispolverare una ricetta che sta vivendo un secondo risorgimento in quanto a popolarità.

Il condimento, presentato negli appositi vasetti, è realizzato – e qui citiamo direttamente la nota stampa che ha accompagnato il lancio del prodotto – “con aromi incantevoli che si liberano una volta iniziata la cottura. Combinando ricchi pomodori, basilico e formaggio, la salsa include pura Absolut Vodka che evapora una volta esposta al calore, iniettando un gusto esplosivo in ogni boccone”.

Eh già, che d’altronde l’ingrediente più importante della pasta vodka è proprio quello – la vodka, naturalmente; che pur rappresentando una componente decisamente modesta nella sua composizione ha l’importante compito di entrare in gioco come agente emulsionante donando al piatto la sua famosa cremosità.

Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca? Beh, se siete interessati a rivivere una notte di divertimento in una discoteca di qualche decennio fa – o più banalmente siete solo curiosi di provare una ricetta un poco diversa dal solito – sappiate che la salsa in questione – battezzata Heinz x Absolut Vodka Tomato Vodka Pasta Sauce – sarà disponibile per il preordine tramite il sito internet ufficiale di Heinz; o in alternativa, a partire dal mese di aprile, direttamente sugli scaffali presso i punti vendita dei supermercati Waitrose presenti in tutto il Regno Unito.