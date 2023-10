I Baiocchi festeggiano i 40 anni con un nuovo gusto

di Manuela Chimera 14 Ottobre 2023

Deve esserci qualcosa di contagioso fra le grandi aziende: stanno tutte lanciando nuovi gusti. Coca Cola ha appena lanciato un nuovo gusto creato dall’IA e i Baci Perugina hanno prima lanciato la versione al caffè e poi quella all’amaretto. Per non parlare, poi dell’edizione limitata dei Grisbì Baileys. Ebbene: Mulino Bianco ha deciso di proporre dei Baiocchi al gusto caffè. In realtà c’è un motivo ben preciso per cui lo hanno fatto: festeggiare i primi 40 anni di questi biscotti.

Baiocchi al caffè, cosa aspettarsi?

Anche in questo caso, come in quello dei Baci Perugina all’amaretto, si tratta di un’edizione limitata (quindi se volete provarli, avete poco tempo. E se per caso vi piacciono, non dovete affezionarvi troppo).

In teoria questi Baiocchi al caffè sono in vendita già dal 5 ottobre. Se però non li trovate sugli scaffali dei supermercati, c’è un motivo ben preciso: saranno in vendita solo ed esclusivamente sul sito dedicatoate.mulinobianco.it. Questo gusto non andrà a sostituire gli altri due già presenti sul mercato: il biscotto alla nocciola, quello classico e la versione al pistacchio rimangono sempre lì dove sono.

Semplicemente se andrete su quel sito, potrete togliervi lo sfizio di provare i Baiocchi al gusto caffè. Sul sito ci saranno due versioni di questi Baiocchi: la box Gamma Baiocchi, con biscotti delle tre diverse farciture (quindi nocciola, pistacchio e caffè) e la box Offerta 1 Kg, contenente quattro pacchi dei soli biscotti al caffè.

E visto che siamo curiosi (nonché allergici, quindi ormai è istintivo cercare gli ingredienti di qualsiasi cosa sia commestibile), siamo andati sul sito a vedere gli ingredienti:

Biscotto

farina di frumento 51,6%

zucchero

olio di girasole

uova fresche

latte scremato in polvere

latte fresco pastorizzato

agenti lievitanti (carbonato acido d’ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico)

sale

amido di frumento

aroma

Crema

zucchero

grasso e olio vegetale (cacao, girasole)

latte scremato in polvere

pasta di nocciole con caffè 3,4% (nocciole 2,2%, zucchero, caffè 0,3%, emulsionante lecitina di girasole)

cacao

amido di frumento

caffè o’2%

aromi

Viene anche segnalato che può contenere tratte di altra frutta a guscio, senape, sesamo e soia.

Se siete invece maggiormente interessati alle informazioni nutrizionali, ecco che in 100 grammi di prodotto ci sono: