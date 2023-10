Arriva un nuovo gusto per i Baci Perugina in vista del Natale (dopo quelli al caffè): occhio dunque ai nuovi colori delle confezioni

di Manuela Chimera 12 Ottobre 2023

Arriva un nuovo gusto per i Baci Perugina. No, non è un dejà vu e non ci stiamo neanche confondendo con i nuovi Baci Perugina al caffè di cui vi avevamo giusto giusto parlato qualche giorno fa, ce un altro gusto in arrivo: i Baci Perugina all’amaretto. In vista del Natale, infatti, l’azienda ha deciso di proporre una nuova variante, questa volta all’amaretto e in edizione limitata.

Lo sappiamo: fra gusti classici, novità e limited edition si rischia di confondersi. Forse sarebbe ora che Perugina creasse una sorta di Pantone cioccolatoso per evitare che i clienti si confondano e per fare in modo che siano in grado di abbinare i colori al giusto gusto.

Come saranno i Baci Perugina all’amaretto?

Anche in questo caso, il nuovo gusto è frutto del lavoro della Scuola del Cioccolato Perugina, il laboratorio creativo dell’azienda dedicato alla sperimentazione.

Il nome esatto di questa nuova variante è Festive Edition Baci gusto amaretto e propone una copertura di cioccolato fondente Luisa al gusto di biscotto amaretto, con cuore morbido di gianduia sormontato dalla classica nocciola interna e arricchito con granella di mandorle.

Ovviamente gusto nuovo, incarto nuovo, ci mancherebbe altro: questa volta la confezione dei Baci Perugina all’amaretto è color bronzo (ok, sono leggermente daltonica, avrei detto che era più un marroncino-fulvo brillante) con stelle argentate e dettagli dorati che danno al tutto un effetto glitter alla scatola.

Non mancheranno, poi, i bigliettini con i messaggini che, però, questa volta saranno a tema “auguri” visto che si tratta di una limited edition natalizia. Quindi spazio a messaggi del tipo “Ti auguro gesti che ti lascino senza parole” e “Ti auguro l’avventura di una vita. Tutti i giorni”.

In effetti pare che sia la prima volta che i Baci Perugina propongono messaggi di auguri e non messaggi romantici (erano forse andati in esaurimento scorte di quelli romantici? Suvvia poeti e cantanti moderni, sfornate qualche hit romantica in più che contenga frasi di senso compiuto abbastanza romantiche da essere inserite nei bigliettini al posto di quelle canzoni con strofe contenenti pseudo grugniti di gola che ci va un traduttore automatico per capire cosa stiate dicendo).

Per quanto riguarda il prezzo, la Festive Edition Baci gusto amaretto la troverete sia nel formato Bijou da 150 grammi, al prezzo di 6,49 euro o anche nel formato Scatola regalo da 200 grammi al prezzo di 11,69 euro (si intendono prezzi consigliati al pubblico, sono comunque possibili delle variazioni a discrezione dei singoli punti vendita).