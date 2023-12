I cubetti di ghiaccio grigliati conquistano lo street food cinese

Dalla Cina arriva la nuova tendenza per quanto riguarda lo street food: i cubetti di ghiaccio grigliati. Il che può apparire come un ossimoro culinario se non fosse che i fan dello street food sono estasiati da questi ice grilled speziati. Già, perché non ci si limita solo a grigliarli, ma li si condisce anche.

Perché in Cina tutti sono impazziti per i cubetti di ghiaccio grigliati?

Apparentemente mettere dei cubetti di ghiaccio su una griglia potrebbe sembrare una follia (a meno che tu non stia giocando a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma questo è un altro discorso). Eppure a quanto pare la cosa funziona, tanto che i banchetti del mercato notturno di Changsha, nella provincia cinese di Hunan, sono stati letteralmente presi d’assalto.

Al costo di poco meno di 2 euro al cambio attuale, ecco che questi cubetti stanno facendo furore. Ma come si preparano? Semplice: si prendono dei normalissimi cubetti di ghiaccio (quindi non è necessario usare un ghiaccio particolare) e li si mette su una griglia con fiamma libera, come se fosse un normale barbecue. Solo che al posto della carne ci sono i cubetti di ghiaccio che, a quanto pare, così come si evince da numerosi video su TikTok, non si sciolgono subito.

Anzi: in questo modo i cubetti avranno un esterno caldo e fumoso che racchiude un nucleo ghiacciato fresco e rinfescante. Ma non è tutto qui: quello che delizia il palato degli acquirenti è il fatto che questi cubetti di ghiaccio grigliati vengono speziati durante la cottura.

Infatti, mentre si trovano sulla griglia, ecco che vengono cosparsi con olio e generosamente conditi con un mix di spezie particolare, composto da peperoncino piccante in polvere, cumino macinato, scalogno tritato e coriandolo. In realtà, poi, ogni banchetto varia leggermente la ricetta, aggiungendo un vasto numero di salse al mix, in modo da creare un sapore unico.

Molto in voga il mix che mescola salsa di soia piccante, salsa di ostriche e un pizzico di olio di sesamo. Tutto ciò crea una sorta di glassa che, in barba alle leggi della chimica e della fisica, rimane appiccicata ai cubetti di ghiaccio che, nel frattempo, non si sono sciolti del tutto.

Questi cubetti conditi, poi, vengono serviti in piccole vaschette di cartone, pronti per essere mangiati o con le tradizionali bacchette o con il cucchiaio. Ovviamente se amate la sfida, dovrete mangiarli con le bacchette: i commensali che si cimenteranno nell’impresa, infatti, dovranno trovare il giusto equilibrio per riuscire ad afferrare i cubetti di ghiaccio con le bacchette, cubetti che nel frattempo si sciolgono e fanno colare spezie dappertutto.