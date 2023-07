I giovani italiani saltano la colazione, ma 8 milioni di persone ne fanno addirittura due

di Chiara Cajelli 19 Luglio 2023

Se il 70% degli italiani fa colazione regolarmente, non è bassa la percentuale dei “breakfast skipper” ovvero coloro che saltano la colazione: i giovani tra gli 11 e i 19 anni. Cresce, invece, il fenomeno della doppia colazione per 8 milioni di persone: la prima a casa propria, la seconda al bar/a scuola/in ufficio. Quelli delineati sono due di moltissimi dati elaborati da Nielsen per Mulino Bianco, sulle abitudini alimentari degli italiani nelle prime ore del giorno.

Secondo la ricerca, l’85% di chi fa colazione ogni giorno fa un pasto completo con bevanda e cibo solido, dolce o salato che sia. Nel 2022, tuttavia, Nestlé aveva condotto un’indagine da cui risultava una netta preferenza per caffè, latte e biscotti.

La colazione degli italiani: i dati

Dalla ricerca emerge che i 35-55enni scelgono più spesso una bevanda calda, e che preferiscono prodotti healthy come biscotti free from, muesli, yogurt greco, bevande vegetali. Per i giovani tra 20 e 34 anni, la colazione si prepara in soli 5 minuti con un menu che varia spesso includendo anche la colazione salata.

La prima colazione è consumata prevalentemente seduti a tavola dall’84% degli italiani, in 5 massimo 10 minuti di tempo. Solo il 27% degli italiani dedica alla colazione oltre 10 minuti, mentre il 21% fa colazione in 2 minuti soltanto.

Colazione: chi nulla e chi troppo

La situazione è quella anticipata, ma entriamo nel dettaglio. In tanti la saltano, soprattutto i teenager: il 42% di loro per mancanza di appetito, il 39% di loro per mancanza di tempo, il 28% di loro perché è abituato così. Cresce la percentuale di chi fa una prima colazione a casa e poi ne consuma un’altra fuori casa, il 43% dei quali “per stare in compagnia“.

Quanto vale la colazione in Italia

La prima colazione consumata a casa vale 8 miliardi di euro, così suddivisi:

il 46% riguarda il comparto dolce (dai biscotti alle brioches, passando per creme spalmabili, confetture, miele e yogurt);

(dai biscotti alle brioches, passando per creme spalmabili, confetture, miele e yogurt); il 40% le bevande (latte, bevande vegetali, caffè, tè, infusi, tisane, succhi di frutta);

il 6% il comparto salato (che include prodotti come pane fresco e confezionato, affettati, formaggi, uova);

l’8% la frutta (fresca, secca, disidratata, puree)

