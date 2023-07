I ristoratori hanno risolto i problemi di personale: il figlio di Briatore farà il cameriere

di Chiara Cajelli 9 Luglio 2023

Se nel mondo la fuori nemmeno Cipriani dell’Harry’s bar trova personale, è un bel problema. Ci vorrebbe un miracolo… oppure Nathan Falco, il figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci: sarà lui a salvare la situazione e si immolerà alla causa. Infatti, dopo il diploma farà il cameriere per imparare il duro lavoro dalle basi.

LEGGI ANCHE Flavio Briatore o Gino Sorbillo? Come scegliere tra la destra capitalista o quella populista

Ok, ammirevole. Dove? Nel locale di papà. Per quanto? “6-7 anni e poi farà il padrone“, se merita, aggiunge Flavio Briatore. Se ancora ci si diploma a diciassette o diciotto anni, l’idea che Nathan Falco possa diventare “padrone della baracca” all’età di ventitré ha un suono stridentissimo se si confronta questa nobile prospettiva alla vita vera.

La gavetta secondo Briatore

Il discorso è venuto fuori dopo alcune dichiarazioni di Briatore, a proposito dello studio, e fraintese dai media. Dopo aver detto che in futuro non ci saranno più falegnami perché tutti preferiscono mandare i figli all’università, chiarisce: “il mio ragionamento non è stato compreso. Non metto in discussione lo studio. Quando si finisce quel percorso di studi, se un giovane ha delle aspirazioni tipo diventare medico, ingegnere o avvocato fa benissimo a proseguire con l’università. Se invece non ha alcuna ambizione particolare e frequenta l’università solo per compiacere le aspettative dei genitori, questo è sbagliato e dico che è meglio che vada a lavorare“.

Il fatto che ora Nathan Falco stia per cominciare un collegio che “gli fornirà competenze food and beverage per continuare il lavoro” (di Briatore), e che farà gavetta proprio nel ristorante del genitore, suona più come uno scivolone che come un monito saggio. A meno che non sia esattamente ciò che vuole il ragazzo, che ha appena finito la terza media. Ecco le dichiarazioni di Briatore: “Nathan ha finito quest’anno la terza media. Inizierà il liceo che farà in collegio dove ci sarà anche una parte di food and beverage che potrà fornirgli le competenze per continuare il mio lavoro. Sia chiaro, partirà da zero come tutti, facendo il cameriere. È fondamentale se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso come ho fatto io nella mia vita. Indipendentemente dalla sua posizione sociale, dopo il liceo viene a lavorare da me. Comincerà a fare il cameriere, non farà il padrone. Poi, dopo 6-7 anni, se merita farà il padrone“.

Quindi il futuro di Nathan sembra già scritto all’interno della holding Majestas, una di quelle di Briatore e tramite cui ha aperto la catena Crazy Pizza, dove “roteano la pizza come nessuno”. Attento Flavio, che con tali esternazioni che sanno un pochino di nepotismo non saranno le pizze l’unica cosa che farai roteare in maniera magistrale.

Fonte: Fanpage.it